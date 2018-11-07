Новичок «Барселоны» забил гол и заплакал
Полузащитник «Барселоны» Малком заплакал, забив «Интеру» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник «Барселоны» Малком заплакал, забив «Интеру» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Матч, который завершился со счетом 1:1, стал для футболиста дебютным в Лиге чемпионов. Малком вышел на замену на 81-й минуте и забил в ворота итальянского клуба через две минуты. Забив, полузащитник подбежал к угловому флажку и заплакал, не сдержав свои эмоции.
21-летний бразилец перешел в «Барселону» летом из «Бордо». Сумма трансфера составила 41 миллион евро.
|Лучано Спаллетти
|Эрнесто Вальверде
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|27
|1
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|10
|11
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)