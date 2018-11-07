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13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичок «Барселоны» забил гол и заплакал

Полузащитник «Барселоны» Малком заплакал, забив «Интеру» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Матч, который завершился со счетом 1:1, стал для футболиста дебютным в Лиге чемпионов. Малком вышел на замену на 81-й минуте и забил в ворота итальянского клуба через две минуты. Забив, полузащитник подбежал к угловому флажку и заплакал, не сдержав свои эмоции.

21-летний бразилец перешел в «Барселону» летом из «Бордо». Сумма трансфера составила 41 миллион евро.

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Интер 1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
6.11.2018, 23:00 Зрители: 70915 Групповой турнир: Группа B Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Эрнесто Вальверде
Голы
87′ Мауро Икарди 9
14 Филипе Силва Малком (Ф. Коутинью) 83′
Составы
Самир Ханданович 1
Шиме Врсалько 2
Квадво Асамоа 18
Стефан де Фрай 6
Милан Шкриньяр 37
88′ Иван Перишич 44
Мауро Икарди (к) 9
Матиас Весино 8
81′ Маттео Политано 16
Антонио Кандрева 87
63′ Раджа Наингголан 14
Борха Валеро 20
84′ 85′ Марсело Брозович 77
Лаутаро Мартинес 10
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
15 Клеман Лангле
4 Иван Ракитич 42′
5 Серхио Бускетс (к)
9 Луис Суарес
7 Филиппе Коутинью
8 Артур 74′
22 Артуро Видаль
11 Усман Дембеле 81′
14 Филипе Силва Малком
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 27
1 Удары в створ 8
3 Угловые 10
11 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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