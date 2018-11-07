Новичок «Барселоны» забил гол и заплакал

Матч, который завершился со счетом 1:1, стал для футболиста дебютным в Лиге чемпионов. Малком вышел на замену на 81-й минуте и забил в ворота итальянского клуба через две минуты. Забив, полузащитник подбежал к угловому флажку и заплакал, не сдержав свои эмоции.