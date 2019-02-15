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14:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат «Мальме» обнял Азара на поле

Бельгийцу пришлось подарить ему футболку.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Челси» Эден Азар спокойно отнесся к выбежавшим на поле болельщикам «Мальме». После финального свистка в матче Лиги Европы 4 фаната шведской команды выскочили на газон.

Один из них добежал до Азара и обнял его.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ничего страшного не случилось. Он просто попросил мою футболку», — сказал Азар.

Эден подарил свою игровую майку болельщику.

«Челси» победил на выезде 2:1, впереди команда Маурицио Сарри ждут матчи с «Манчестер Юнайтед» (18 февраля), «Мальме (21 февраля) и финал Кубка лиги с «Манчестер Сити» (24 февраля).

Андрей Санталов

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