Фанат «Мальме» обнял Азара на поле
Бельгийцу пришлось подарить ему футболку.
Бельгийцу пришлось подарить ему футболку.
Полузащитник «Челси» Эден Азар спокойно отнесся к выбежавшим на поле болельщикам «Мальме». После финального свистка в матче Лиги Европы 4 фаната шведской команды выскочили на газон.
Один из них добежал до Азара и обнял его.
«Ничего страшного не случилось. Он просто попросил мою футболку», — сказал Азар.
Эден подарил свою игровую майку болельщику.
«Челси» победил на выезде 2:1, впереди команда Маурицио Сарри ждут матчи с «Манчестер Юнайтед» (18 февраля), «Мальме (21 февраля) и финал Кубка лиги с «Манчестер Сити» (24 февраля).
Андрей Санталов