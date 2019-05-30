Давид Луиз помирился с Игуаином (фото)
В «Челси» снова все хорошо.
В «Челси» снова все хорошо.
Игроки «Челси» Давид Луиз и Гонсало Игуаин показали, что помирились после финала Лиги Европы с «Арсеналом». Накануне между футболистами возник конфликт после того, как бразилец отмахнулся локтем от аргентинца на тренировке.
После победного финала Луиз сделал селфи с Игуаином для сторис своего инстаграма.
Вместе праздновать победу оба игрока начали уже на поле.
А вот момент,
«Челси» разгромил «Арсенал» 4:1 и выиграл Лигу Европы во второй раз.
Андрей Санталов