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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Давид Луиз помирился с Игуаином (фото)

В «Челси» снова все хорошо.

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Источник: AFP 2019

Игроки «Челси» Давид Луиз и Гонсало Игуаин показали, что помирились после финала Лиги Европы с «Арсеналом». Накануне между футболистами возник конфликт после того, как бразилец отмахнулся локтем от аргентинца на тренировке.

После победного финала Луиз сделал селфи с Игуаином для сторис своего инстаграма.

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Вместе праздновать победу оба игрока начали уже на поле.

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А вот момент, из-за которого все началось.

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«Челси» разгромил «Арсенал» 4:1 и выиграл Лигу Европы во второй раз.

Андрей Санталов

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