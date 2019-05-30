Давид Луиз помирился с Игуаином (фото)

Игроки «Челси» Давид Луиз и Гонсало Игуаин показали, что помирились после финала Лиги Европы с «Арсеналом». Накануне между футболистами возник конфликт после того, как бразилец отмахнулся локтем от аргентинца на тренировке.



После победного финала Луиз сделал селфи с Игуаином для сторис своего инстаграма.