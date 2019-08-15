Лучший игрок Суперкубка Европы сделал подарок боллбою (видео)
Добрая история.
Добрая история.
Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане сделал дубль в Суперкубке Европы и был признан лучшим игроком матча.
При этом сенегалец не скучал и на скамейке запасных в конце встречи. Мане подарил мальчику, подающему мячи, свою игровую майку. Кажется, для боллбоя это стало полной неожиданностью.
Поступок Мане понравился футбольным болельщикам.
«Классный жест Мане», — написал один из
«Добрая улыбка говорит сама за себя. Здорово, что Мане это сделал не потому, что его
Андрей Санталов