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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший игрок Суперкубка Европы сделал подарок боллбою (видео)

Добрая история.

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Источник: Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане сделал дубль в Суперкубке Европы и был признан лучшим игроком матча.

При этом сенегалец не скучал и на скамейке запасных в конце встречи. Мане подарил мальчику, подающему мячи, свою игровую майку. Кажется, для боллбоя это стало полной неожиданностью.

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Поступок Мане понравился футбольным болельщикам.

«Классный жест Мане», — написал один из твиттер-пользователей.

«Добрая улыбка говорит сама за себя. Здорово, что Мане это сделал не потому, что его кто-то об этом попросил — ему просто хотелось порадовать мальчика», — написал другой.

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Андрей Санталов

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