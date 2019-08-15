Лучший игрок Суперкубка Европы сделал подарок боллбою (видео)

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане сделал дубль в Суперкубке Европы и был признан лучшим игроком матча. При этом сенегалец не скучал и на скамейке запасных в конце встречи. Мане подарил мальчику, подающему мячи, свою игровую майку. Кажется, для боллбоя это стало полной неожиданностью.

Поступок Мане понравился футбольным болельщикам.



«Классный жест Мане», — написал один из твиттер-пользователей.



«Добрая улыбка говорит сама за себя. Здорово, что Мане это сделал не потому, что его кто-то об этом попросил — ему просто хотелось порадовать мальчика», — написал другой.