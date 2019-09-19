Игроки «Интера» чуть не подрались после ничьей со «Славией»
А впереди миланское дерби.
А впереди миланское дерби.
Новичок «Интера» Ромелу Лукаку спровоцировал конфликт в раздевалке команды после неожиданной ничьей со «Славией» в Лиге чемпионов.
Бельгиец заявил, что команде теперь надо играть в более атакующий футбол и точнее выполнять установку тренера Антонио Конте.
Полузащитник Марсело Брозович посчитал, что критика Лукаку обращена на него и полез в драку с одноклубником. В итоге обоих игроков разнимал Алексис Санчес и другие футболисты «Интера».
В ближайшем туре серии А «Интер» встретится с «Миланом». У Лукаку пока два гола в 4 матчах за «нерадзурри».
Андрей Санталов