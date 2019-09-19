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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Интера» чуть не подрались после ничьей со «Славией»

А впереди миланское дерби.

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Источник: Reuters

Новичок «Интера» Ромелу Лукаку спровоцировал конфликт в раздевалке команды после неожиданной ничьей со «Славией» в Лиге чемпионов.

Бельгиец заявил, что команде теперь надо играть в более атакующий футбол и точнее выполнять установку тренера Антонио Конте.

Полузащитник Марсело Брозович посчитал, что критика Лукаку обращена на него и полез в драку с одноклубником. В итоге обоих игроков разнимал Алексис Санчес и другие футболисты «Интера».

Во время загрузки произошла ошибка.

В ближайшем туре серии А «Интер» встретится с «Миланом». У Лукаку пока два гола в 4 матчах за «нерадзурри».

Андрей Санталов

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