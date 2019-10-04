Футбольный тренер произнес зажигательную речь на «Энфилде» (видео)
После таких слов игроки вышли и сравняли счет.
После таких слов игроки вышли и сравняли счет.
«Зальцбург» уступал после первого тайма «Ливерпулю» 1:3 в Лиге чемпионов. Главный тренер австрийцев Джесси Марш в перерыве произнес такую речь, что игроки после этого забили два мяча и сравняли счет. «Ливерпуль» в итоге все равно выиграл, но спич американского тренера на немецком и английском уже стал хитом.
Вот что Марш сказал футболистам «Зальцбурга».
«Во-первых, сколько фолом мы совершили?
Соперник хорош? Да, он хорош. Но если мы так и будем беспокоить его только изредка… Они должны ощутить на себе, как вы сопротивляетесь. Мы еще поговорим немного о тактике, но когда мы выходим на поле, то должны быть уверены в себе. А это значит надо проявить волю. Это я против того парня. Это мы против них. Волевое усилие — вот что я хочу увидеть. Навяжите борьбу, фолите — они не так опасны со стандартов, ок?" — сказал Марш.
К 61-й минуте «Зальцбург» сделал счет 3:3, но решающий мяч забил форвард англичан Мохамед Салах. После двух туров ЛЧ у «Ливерпуля» и «Зальцбурга» по три очка.
Андрей Санталов