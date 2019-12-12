«Я был идиотом». Клопп извинился перед переводчиком на немецкий (видео)

Источник: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» помирился с переводчиком на немецкий, который работал на пресс-конференциях в Австрии до и после матча с «РБ Зальцбург».



Перед игрой переводчик ошибся, объясняя смысл слов Джордана Хендерсона, передав его слова так, будто англичанин сказал, что матч с «РБ Зальцбург» будет легким для «Ливерпуля». Клопп, сидевший рядом, возмущенно поправил его.

«Не очень хорошо, когда рядом сидит тренер, знающий немецкий. Хендерсон не говорил, что “Ливерпуль” легкомысленно относится к этому матчу. Вам нужно внимательнее слушать. Иначе я сам могу переводить Хендерсона, это несложно», — заявил тогда Клопп.



После победы над «РБ Зальцбург» Юрген подобрел и извинился перед переводчиком по-немецки.



«Хочу извиниться за вчерашнее. Неправильно так критиковать, делать это публично. Мне не понравился перевод, но я выразился глупо, должен был сформулировать лучше».



«Извините, я был идиотом», — добавил Клопп по-английски.

Напомним, что когда «Ливерпуль» приезжал в Москву в сентябре 2017-го, перед матчем со «Спартаком» у Клоппа так же были вопросы к переводчице, плохо знавшей футбольную специфику.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xZfqtDFNC2k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.