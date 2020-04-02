«Локомотив» покажет матч 2001 года против «Андерлехта»
Московский «Локомотив» покажет в социальной сети Одноклассники исторический матч Лиги чемпионов.
Московский «Локомотив» покажет в социальной сети Одноклассники исторический матч Лиги чемпионов.
Болельщики «железнодорожников» и просто любители футбола смогут посмотреть матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2001−2002 «Андерлехт» — «Локомотив».
Эта встреча была сыграна 24 октября 2001 года и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:1.
Трансляция начнется в 20:00 мск.