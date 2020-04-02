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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» покажет матч 2001 года против «Андерлехта»

Московский «Локомотив» покажет в социальной сети Одноклассники исторический матч Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Болельщики «железнодорожников» и просто любители футбола смогут посмотреть матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2001−2002 «Андерлехт» — «Локомотив».

Эта встреча была сыграна 24 октября 2001 года и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трансляция начнется в 20:00 мск.

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