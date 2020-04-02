«Локомотив» покажет матч 2001 года против «Андерлехта»

Болельщики «железнодорожников» и просто любители футбола смогут посмотреть матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2001−2002 «Андерлехт» — «Локомотив».

Эта встреча была сыграна 24 октября 2001 года и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:1.