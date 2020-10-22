Проверка еврокубковых амбиций: анонс матча «Вольфсберг» — ЦСКА

Год назад ЦСКА провалился в Лиге Европы, проигрывал таким командам, как «Лудогорец» и «Ференцварош». Теперь армейцы стали опытнее, подъехали легионеры Эджуке и Гайч, к этому евросезону команда Гончаренко готова лучше. Несмотря на молодой состав, ЦСКА не отстает в чемпионате от «Зенита» и «Спартака». Очень хорош в этом сезоне Кучаев (5 голов в 11 матчах), не зря о нем раньше говорили, что он может заменить ушедшего Головина. Перед этим выездом, правда, смущает большое количество выбывших защитников, к Сигурдссону, Щенникову и Фернандесу добавился Карпов. Зато вернулся Дзагоев.



«Вольфсберг» — третья команда Австрии, этот сезон она начала неудачно: 3 поражения в 4 матчах бундеслиги и 10 пропущенных мячей. В еврокубках клуб можно считать новичком, это лишь третье появление в Лиге Европы. Год назад «Вольфсберг» закончил групповой этап в этом турнире на 4-м месте, хотя и умудрился дважды сыграть вничью с «Ромой». Летом из команды ушел лучший бомбардир австрийского чемпионата Вейссман (37 голов в 40 матчах). Заменить его должны молодые форварды Визингер и Йовелич (4 гола на двоих в 4 турах).