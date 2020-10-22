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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Проверка еврокубковых амбиций: анонс матча «Вольфсберг» — ЦСКА

На что сейчас способна команда Гончаренко?

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Источник: РИА "Новости"

Год назад ЦСКА провалился в Лиге Европы, проигрывал таким командам, как «Лудогорец» и «Ференцварош». Теперь армейцы стали опытнее, подъехали легионеры Эджуке и Гайч, к этому евросезону команда Гончаренко готова лучше. Несмотря на молодой состав, ЦСКА не отстает в чемпионате от «Зенита» и «Спартака». Очень хорош в этом сезоне Кучаев (5 голов в 11 матчах), не зря о нем раньше говорили, что он может заменить ушедшего Головина. Перед этим выездом, правда, смущает большое количество выбывших защитников, к Сигурдссону, Щенникову и Фернандесу добавился Карпов. Зато вернулся Дзагоев.

«Вольфсберг» — третья команда Австрии, этот сезон она начала неудачно: 3 поражения в 4 матчах бундеслиги и 10 пропущенных мячей. В еврокубках клуб можно считать новичком, это лишь третье появление в Лиге Европы. Год назад «Вольфсберг» закончил групповой этап в этом турнире на 4-м месте, хотя и умудрился дважды сыграть вничью с «Ромой». Летом из команды ушел лучший бомбардир австрийского чемпионата Вейссман (37 голов в 40 матчах). Заменить его должны молодые форварды Визингер и Йовелич (4 гола на двоих в 4 турах).

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В последний раз армейцы попадали в евровесну в сезоне-2017/18. Этой осенью главные соперники в группе — «Фейеноорд» с тренером Адвокатом и «Динамо» Загреб. Голландцы давно не выходили в плей-офф в еврокубках (год назад заняли 4-е место в группе ЛЕ). Загребское «Динамо» выглядит более опасным соперником. В прошлом сезоне чемпион Хорватии пошумел в ЛЧ: 4:0 с «Аталантой», 3:3 и 2:2 с «Шахтером». Пока что ЦСКА считается фаворитом группы, невыход из нее будет считаться провалом.

Пока еще ни одна российская команда не выиграла на этой неделе, возможно, ЦСКА прервет эту серию. Опыт и мастерство на стороне армейцев, воспоминания о неудачной прошлой ЛЕ тоже дополнительно мотивируют тренера и игроков. Да, в защите у российской команды состав неоптимальный, зато атака хороша. Верим здесь в победу ЦСКА — в БК Winline поставить на нее можно с коэффициентом 2,12.

Андрей Санталов

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