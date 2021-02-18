Сложный тест для команды Галицкого: анонс матча «Краснодар» — «Динамо» Загреб

«Краснодар» — единственный российский клуб, пробившийся за два сезона в плей-офф еврокубков. В группе Лиги чемпионов с «Челси» и «Севильей» команда Галицкого обошла «Ренн» и теперь поборется за Лигу Европы. Сезон тяжело начинался для «быков» из-за большого количества травмированных футболистов. Однако к декабрю почти все лидеры восстановились, пошла игра, пошли и результаты. Сейчас, правда, снова есть проблемы с составом. Пока не готов играть основной вратарь Сафонов, выбыли два крайних защитника Петров и Рамирес, форвард Ари еще тоже не восстановился. Загребское «Динамо» заранее обеспечило себе первое место в группе Лиги Европы и пропустило лишь один гол — в ничего не решающем 6-м матче. Бессменный лидер хорватского футбола (14 чемпионских титулов за 15 лет) и сейчас лидирует в чемпионате. Турнир, кстати, возобновился месяц назад, так что игроки должны быть в тонусе. Футболисты в «Динамо» интересные, многие с опытом игры во взрослых или молодежных сборных. Голкипер Ливакович — первый номер сборной Хорватии. Слева в защите играет 19-летний Гвардиол, которого уже купил «РБ Лейпциг» за 16 млн евро. Впереди главная опасность исходит от Гаврановича и Оршича.

Вообще загребское «Динамо» — гибкая команда, умеет играть и с двумя форвардами, и с одним. Она хорошо подстраивается под соперника, и у нее сыгранный состав. Временами подопечные Мамича могут высоко прессинговать и срывать атаки у чужой штрафной, но любят и отойти назад, а потом поймать соперника на контратаке. ЦСКА осенью так и не подобрал ключи к этой команде, посмотрим, что получится у «Краснодара». На сборах у «быков» недавно было поражение от «Локомотива» 0:4, но результат в товарищеских матчах не самое главное.



Матч проходит в феврале, так что погоду нельзя не учитывать. Хоть это и юг, но в Краснодаре будет холодно — минус 7. Для «быков» это первая серьезная игра после зимнего перерыва, а соперник как раз из тех, кто не уступает в борьбе и редко пропускает. «Краснодар» пока что в неоптимальном составе, еще не набрал форму, поэтому на победу рассчитывать будет сложно. Зато высока вероятность, что голов при таких условиях будет забито немного. БК Winline предлагает на тотал голов меньше 2,5 коэффициент 1,76.



Андрей Санталов