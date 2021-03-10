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10:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе снова обыграет Месси: анонс матча «ПСЖ» — «Барселона»

Париж отомстит за 2017 год.

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Источник: AFP 2020
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/8 финала, 10.03.2021, 23:00

ПСЖ-Барселона-

Дела у «Барселоны» постепенно налаживаются. Лапорта избран новым президентом, в Ла Лиге каталонцы не проигрывают три месяца и почти догнали «Атлетико». Плюс команда Кумана совершила камбэк с «Севильей» и вышла в финал Кубка Испании. Однако провернуть такой же трюк с «ПСЖ» — почти невыполнимая задача. Здесь надо отыграть не два мяча, нужно забить минимум четыре после домашних 1:4. А еще нужно сдержать атаку парижан, но как это сделать, если Пике травмировался, и схема с тремя центральными защитниками без него неэффективна? А как разрывают «Барсу» с двумя защитниками в центре обороны, мы видели в первом матче.

«ПСЖ» все никак не догонит дерзкий «Лилль» в чемпионате Франции, но у парижан еще 10 туров в запасе. А вот в Лиге чемпионов Почеттино нацелен как минимум повторить прошлогоднее достижение Тухеля с выходом в финал. Тренер «ПСЖ» здорово подготовился к первому матчу и переиграл Кумана, хотя считалось что без Неймара и Ди Марии у французов будут проблемы. Бразильца не будет и в ответном матче, а Ди Мария восстановился и готов заменить Кина, подхватившего коронавирус. «ПСЖ» — одна из немногих команд, готовых владеть мячом наравне с «Барсой», в таких матчах каталонцы уязвимее всего.

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Эта встреча — еще одна дуэль Месси и Мбаппе, последняя, как мы помним, осталась за французом. Лео в этом сезоне забил 24 гола в 34 матчах. Причем 14 из них пришлись на январь-февраль. В начале сезона аргентинец был не в форме, плюс Куман искал подходящую схему и партнеров в атаке для Месси. Гризманн, кстати, сейчас смотрится блекло, зато ожил Дембеле. У Мбаппе статистика еще лучше: 25 голов в 32 матчах. Килиан долго не забивал в этом розыгрыше ЛЧ, его прорвало в последнем матче группового этапа с «Истанбулом» (2 гола), а затем уже был его знаменитый хет-трик в Барселоне.

«ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов стабильно забивает на своем поле. Последний раз сыграть здесь на ноль удавалось «Реалу» в 2015 году. Если «Барселона» сохраняет какую-то надежду повторить сумасшедший камбэк 2017 года, когда удалось выиграть 6:1, то ей придется раскрываться. «ПСЖ» подходит такая игра, за быстрым Мбаппе не угонится ни один защитник каталонцев. Кроме того, чемпион Франции еще не пресытился победами над топ-клубами, так что и здесь будет играть до конца, несмотря на большое преимущество после первого матча. К тому же «Барса» в последние годы плохо играет в гостях в плей-офф ЛЧ. В общем, шансы хозяев выглядят предпочтительнее, БК Winline на победу «ПСЖ» дает коэффициент 2,57.

Андрей Санталов

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