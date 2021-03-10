Мбаппе снова обыграет Месси: анонс матча «ПСЖ» — «Барселона»
Париж отомстит за 2017 год.
Париж отомстит за 2017 год.
Дела у «Барселоны» постепенно налаживаются. Лапорта избран новым президентом, в Ла Лиге каталонцы не проигрывают три месяца и почти догнали «Атлетико». Плюс команда Кумана совершила камбэк с «Севильей» и вышла в финал Кубка Испании. Однако провернуть такой же трюк с «ПСЖ» — почти невыполнимая задача. Здесь надо отыграть не два мяча, нужно забить минимум четыре после домашних 1:4. А еще нужно сдержать атаку парижан, но как это сделать, если Пике травмировался, и схема с тремя центральными защитниками без него неэффективна? А как разрывают «Барсу» с двумя защитниками в центре обороны, мы видели в первом матче.
«ПСЖ» все никак не догонит дерзкий «Лилль» в чемпионате Франции, но у парижан еще 10 туров в запасе. А вот в Лиге чемпионов Почеттино нацелен как минимум повторить прошлогоднее достижение Тухеля с выходом в финал. Тренер «ПСЖ» здорово подготовился к первому матчу и переиграл Кумана, хотя считалось что без Неймара и Ди Марии у французов будут проблемы. Бразильца не будет и в ответном матче, а Ди Мария восстановился и готов заменить Кина, подхватившего коронавирус. «ПСЖ» — одна из немногих команд, готовых владеть мячом наравне с «Барсой», в таких матчах каталонцы уязвимее всего.
Эта встреча — еще одна дуэль Месси и Мбаппе, последняя, как мы помним, осталась за французом. Лео в этом сезоне забил 24 гола в 34 матчах. Причем 14 из них пришлись на
«ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов стабильно забивает на своем поле. Последний раз сыграть здесь на ноль удавалось «Реалу» в 2015 году. Если «Барселона» сохраняет
Андрей Санталов