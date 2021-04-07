Неймар и Мбаппе отомстят за финал ЛЧ? Анонс матча «Бавария» — «ПСЖ»

«Бавария» с легкостью добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. У мюнхенцев не было проблем ни в группе, ни в 1/8 финала с «Лацио». Однако теперь не все так просто. Перед матчем с «ПСЖ» Флик остался без Левандовского (травма колена) и Гнабри (корона) — первого и третьего бомбардира команды. Сейчас станет еще важнее роль Мюллера, а помогать в атаке ему должны Горетцка, Киммих и Сане. И, конечно, Коман — автор победного гола в финале ЛЧ-2020. Среди запасных особо усилиться будет некем. Шупо-Мотинг — это и близко не замена Левандовского, а Мусиала все-таки еще слишком молод.



У «ПСЖ» свои проблемы. В центре полузащиты не будет ни ключевого игрока Верратти (тоже из-за короны), ни Паредеса (перебор карточек). Неймар только вернулся после травмы, и бразилец, очевидно, еще не в форме. К тому же он снова поддался эмоциям и удалился в выходные, играя против «Лилля». Мбаппе не очень удачно сыграл за сборную, не забил ни одного гола в трех матчах, хотя до перерыва был в большом порядке. Почеттино пришел в «ПСЖ» по ходу сезона и пока еще не подстроил команду под себя. Впрочем, у чемпиона Франции есть образец выездной игры в ЛЧ: матч против «Барселоны». Если парижанам удастся сыграть на том же уровне, то как минимум проиграть они не должны.