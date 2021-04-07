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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар и Мбаппе отомстят за финал ЛЧ? Анонс матча «Бавария» — «ПСЖ»

Интрига дня.

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Источник: AP 2020
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/4 финала, 7.04.2021, 22:00

Бавария-ПСЖ-

«Бавария» с легкостью добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. У мюнхенцев не было проблем ни в группе, ни в 1/8 финала с «Лацио». Однако теперь не все так просто. Перед матчем с «ПСЖ» Флик остался без Левандовского (травма колена) и Гнабри (корона) — первого и третьего бомбардира команды. Сейчас станет еще важнее роль Мюллера, а помогать в атаке ему должны Горетцка, Киммих и Сане. И, конечно, Коман — автор победного гола в финале ЛЧ-2020. Среди запасных особо усилиться будет некем. Шупо-Мотинг — это и близко не замена Левандовского, а Мусиала все-таки еще слишком молод.

У «ПСЖ» свои проблемы. В центре полузащиты не будет ни ключевого игрока Верратти (тоже из-за короны), ни Паредеса (перебор карточек). Неймар только вернулся после травмы, и бразилец, очевидно, еще не в форме. К тому же он снова поддался эмоциям и удалился в выходные, играя против «Лилля». Мбаппе не очень удачно сыграл за сборную, не забил ни одного гола в трех матчах, хотя до перерыва был в большом порядке. Почеттино пришел в «ПСЖ» по ходу сезона и пока еще не подстроил команду под себя. Впрочем, у чемпиона Франции есть образец выездной игры в ЛЧ: матч против «Барселоны». Если парижанам удастся сыграть на том же уровне, то как минимум проиграть они не должны.

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Интересно, как поступит Флик в ситуации, когда придется играть не в оптимальном составе. «Бавария» любит подавлять соперников прессингом в сочетании с высокой линией обороны. Так и мюнхенцы действовали против «ПСЖ» и в финале ЛЧ, и этот план работал. Почеттино, со своей стороны, может воспользоваться идеями Тухеля: выманивать соперника на свою половину поля, а затем забрасывать мяч на быстрых Мбаппе и Неймара. Примерно по такому сценарию «Реал» только что расправился с «Ливерпулем».

«Бавария» сегодня может повторить рекорд «Манчестер Юнайтед» при Криштиану: 20 матчей без поражений в ЛЧ. Серия немецкого клуба начала в прошлом сезоне, когда они выиграли все 11 матчей в турнире (впервые в истории). В нынешнем розыгрыше команда Флика сделала только одну ничью и одержала 7 побед. «ПСЖ» дважды проигрывал в группе, но это было при другом тренере. Чемпион Франции уже достаточно опытен, чтобы противостоять любому сопернику, тем более ослабленной «Баварии». На то, что «ПСЖ» сегодня не проиграет, БК Winline предлагает коэффициент 1,9.

Андрей Санталов

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