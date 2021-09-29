Семаку нужна только победа: сегодня «Зенит» сыграет с «Мальме»

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 29.09.2021, 19:45 Зенит - Мальме -

В чемпионате России «Зениту» снова нет равных, а вот добьется ли хоть какого-то успеха команда Семака в Европе — главный вопрос. Матч с «Челси» показал, что чемпион России готов экспериментировать. Переход на трех центральных защитников без Ловрена, но с Чистяковым и Барриосом почти сработал, хотя сыгранности пока и быть не может. Этот же ход помог разгромить «Рубин» в Казани, а в игре с «Крыльями» сработало постоянно усиливающееся давление — в итоге соперник не выдержал и пропустил два мяча. Дзюба уже набрал форму и почти в каждом матче отмечается результативными действиями.

«Мальме» выиграл чемпионат Швеции в прошлом году под руководством известного нападающего, но малоопытного тренера Томассона. В групповой этап скандинавы пробились, выиграв 4 (!) раунда в отборе ЛЧ — в том числе у «Рейнджерс» и «Лудогорца». Шведы прилетели в Питер в хорошем настроении, накануне они разгромили «Эребру» 5:1. Главная угроза в «Мальме» исходит от хорватского форварда Чолака (15 голов в сезоне) и сербского дриблера Бирманчевича (11 голов).

У «Зенита» по-прежнему травмированы Караваев и Оздоев, первого заменит Сутормин, вместо второго уже давно играет Вендел. Зато вернулся в строй Ловрен, Барриос теперь можно вернуться на свою позицию в опорную зону. Многого ждут от бразильцев, в свое время Малкома покупали именно под Лигу чемпионов, но травмы все мешали ему проявить себя. Возможно, с третьего раза и в компании с Клаудиньо это получится. Были проблемы с ногой у Азмуна, но и он вернулся в строй. В общем, состав у «Зенита» практически оптимальный.

И это очень, кстати, потому что это матч, в котором сине-бело-голубые обязаны побеждать. В этом сезоне от них не ждут выхода в плей-офф ЛЧ в такой группе, но еще одно четвертое место станет провалом. Сейчас у «Зенита» серия из 8 матчей в Лиге чемпионов без побед. Когда ее прерывать, как не сейчас? Тем более, у Семака уже есть печальный опыт встречи с «Брюгге», когда его команду тоже все считали фаворитами. Тренер и игроки должны учесть ошибки прошлого. БК Winline предлагает коэффициент на победу «Зенита» с форой −1 за 1,87.