«Бетис» — «Зенит»: прогнозы и ставки
После первой половины противостояния об ответной игре точно можно сказать только одно: она будет увлекательной. Какие шансы у чемпионов России пройти дальше в Лиге Европы после 2:3 в Питере?
После первой половины противостояния об ответной игре точно можно сказать только одно: она будет увлекательной. Какие шансы у чемпионов России пройти дальше в Лиге Европы после 2:3 в Питере?
В первой игре «Зенит» чуть сразу не потерял все шансы на продолжение борьбы, затем едва их полностью не вернул, но окончательный счет на табло застыл в пользу гостей, а значит, на бурлящем бело-зеленом стадионе в Севилье петербуржцам понадобится небольшое чудо. Команду Сергея Семака устроит только победа, и ей придется идти в атаку, но на предматчевом брифинге он подчеркнул, что ключ к успеху состоит в том, чтобы полностью устранить ошибки в обороне, которые помешали добиться более приемлемого результата дома, и он абсолютно прав. В противном случае матч в Севилье быстро превратится в формальность. На руку «Зениту» отмена правила выездных голов, иначе ситуация уже выглядела бы почти безнадежно, а так рабочие шансы выйти в ⅛ финала Лиги Европы при благоприятном течении матча пока существуют, и это подогревает интерес.
В Петербурге «Бетис» выставил полурезервный состав, но он проявил себя очень неплохо, и с учетом тяжелого графика — а вслед за встречей с «Зенитом» «Бетис» ждет огненное дерби с «Севильей», а затем решающий матч за выход в финал Кубка Короля с «Райо Вальекано» — скорее всего, против «Зенита» выйдут играть примерно те же, плюс, возможно, отдохнувшие Фекир с Каналесом. В отличие от сине-бело-голубых «Бетис» имеет возможность при яростной поддержке трибун играть по счету, и это плохая новость, хотя Мануэль Пеллегрини, конечно же, не будет просить своих парней действовать от обороны — они это не очень и умеют. Так что снова ожидаем не менее увлекательной перестрелки, какая была в Санкт-Петербурге. Кто выйдет из нее победителем?
Про опцию «обе забьют», которая сработала и в первом матче, уверенно говорят все специалисты. БК Olimpbet дает на такой прогноз скромный коэффициент 1.61, значит, надо добавить что-то еще. К сожалению, объективно шансы «Зенита» на проход явно ниже соперника (у Olimpbet коэффициент на проход российского клуба — 5.01, и даже это ставка скорее для болельщика, а не хладнокровного игрока). Брать тотал больше — хороший вариант, но не стоит забывать, что «Бетис» может действовать от «Зенита», и ничья андалусийцев устраивает. В определенный момент времени веселый футбол вполне может стать неожиданно закрытым.
Поэтому разумным решением выглядит ставка на ничью плюс «обе забьют» за 6.09. «Бетис» не будет стремиться к обязательной победе, а «Зениту» с учетом ситуации, боимся, она будет не по плечу, хотя и не выглядит совсем уж невозможной: в конце концов, у проводящего великолепный сезон «Бетиса» уже целых четыре домашних поражения в чемпионате. Решать вам.
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Игорь Борунов