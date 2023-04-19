«Бавария» — «Манчестер Сити»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Игра в Манчестере показала разницу в уровне команд на сегодняшний день. Футболисты «Сити» были повсюду, не давали думать сопернику и прессинговали вратаря даже на линии ворот. Мощное давление привело к трем голам, а могло быть и больше, тут уже «Баварию» спас Зоммер. Про половину мюнхенской команды можно сказать, что они сыграли ниже своих возможностей. Шупо-Мотинга не было из-за травмы, а Мюллер вышел на поле только на 80-й минуте. Особенно провальным матч получился для Упамекано. Защитник нервничал, и одна из его ошибок у своей штрафной привела к голу. А Мане и Сане начали конфликтовать еще на поле, и дело в итоге дошло до драки в раздевалке!

«Манчестер Сити» впечатлил тем, что не стал останавливаться при 1:0. Гвардиола даже чуть изменил прессинг, чтобы сделать его эффективнее, и это сработало. Помимо игроков атаки очень хороший матч провела защита «горожан». Аке, Стоунз и Диаш успевали не только подчищать всё у своей штрафной, но и быть полезными у чужой. Был и важный сэйв Эдерсона — у «Сити», в отличие от соперника, никто не выпадал из игры. Команда Гвардиолы мощно проходится по соперникам и в АПЛ — исход встречи с «Лестером» в субботу был решен в первые 25 минут. Холанд забивает 6 матчей подряд (14 голов за этот период) и бьет всевозможные рекорды в Англии. Такой «Сити» не остановить.

На что ставить

«Бавария» уверяет, что шансы на проход в полуфинал ЛЧ у нее все же есть. По словам Тухеля, главное — открыть счет в первом тайме и развивать этот успех при поддержке родных трибун. Однако мюнхенцы сейчас не в том состоянии, чтобы сотворить сенсацию. Этот сезон показал, как «Баварии» не хватает такого бомбардира, как Левандовски. Даже в бундеслиге возникли проблемы с оформлением очередного чемпионства. Так, в выходные баварцы провели блеклый матч с «Хоффенхаймом» (1:1). У них забивают только защитники, а это плохой знак для любого клуба.

Гвардиола сам работал в «Баварии» и понимает, что расслабляться на «Альянц Арене» нельзя. При этом в гостевых матчах Пеп обычно предпочитает более осторожный, стерильный футбол. Больше переката мяча и меньше риска и для чужих ворот, и для своих. Среди ставок на исход встречи выбрать что-то хорошее сложно, ведь «Сити» устроит и ничья, и поражение с минимальным счетом. А вот к тоталу голов можно присмотреться. Букмекеры уверены, что мячей снова будет много, однако «горожане» больше одного гола в последнее время не пропускает. И даже возвращение Шупо-Мотинга «Баварии» не поможет. С подстраховкой можно выбрать тотал меньше 3 — на сайте и в приложении БК Olimpbet на это событие можно поставить за 2,10.

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Андрей Санталов

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