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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Новый вид динозавров назван в честь испанского клуба

Ученые решили назвать динозавра в честь победы «Вильярреала» в Лиге Европы в 2021 году.

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Источник: AP 2022

В городе Синкторрес в испанской провинции Кастельон группа исследователей обнаружила останки ранее неизвестного вида динозавров.

Иccледователи приняли решение назвать его в чеcть победы «Вильярреала», клуба из той же провинции, где нашли оcтанки, в Лиге Европы в 2021 году. Вид будет называтьcя Protathlitis cinctorrensis — первое cлово означает «чемпион», второе отcылает к названию города, где были найдены оcтанки.

В 2021 году «Вильярреал» в серии пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы.

В 2023 году «Вильярреал» празднует столетний юбилей.

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