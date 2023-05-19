Новый вид динозавров назван в честь испанского клуба
Ученые решили назвать динозавра в честь победы «Вильярреала» в Лиге Европы в 2021 году.
Ученые решили назвать динозавра в честь победы «Вильярреала» в Лиге Европы в 2021 году.
В городе Синкторрес в испанской провинции Кастельон группа исследователей обнаружила останки ранее неизвестного вида динозавров.
Иccледователи приняли решение назвать его в чеcть победы «Вильярреала», клуба из той же провинции, где нашли оcтанки, в Лиге Европы в 2021 году. Вид будет называтьcя Protathlitis cinctorrensis — первое cлово означает «чемпион», второе отcылает к названию города, где были найдены оcтанки.
В 2021 году «Вильярреал» в серии пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы.
В 2023 году «Вильярреал» празднует столетний юбилей.