Новый вид динозавров назван в честь испанского клуба

Иccледователи приняли решение назвать его в чеcть победы «Вильярреала», клуба из той же провинции, где нашли оcтанки, в Лиге Европы в 2021 году. Вид будет называтьcя Protathlitis cinctorrensis — первое cлово означает «чемпион», второе отcылает к названию города, где были найдены оcтанки.