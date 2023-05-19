Футболисты «Вест Хэма» подрались с фанатами АЗ, защищая свои семьи

В ответном полуфинальном матче Лиги конференций, проходившем в Алкмаре, английский футбольный клуб «Вест Хэм» одержал победу на выезде над местным АЗ со счетом 1:0, и вышел в финал турнира.

После окончании игры произошел неприятный инцидент. Болельщики АЗ направились к гостевому сектору, где находились фанаты «Вест Хэма», а также родные футболистов и напали на них.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rthWKYOTT1s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ситуацию вмешались игроки «Вест Хэма», вступив в драку с фанатами противоположной команды на стадионе, чтобы защитить свои семьи.