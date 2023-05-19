Футболисты «Вест Хэма» подрались с фанатами АЗ, защищая свои семьи
Инцидент произошел после матча.
Вест Хэм Юнайтед
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Инцидент произошел после матча.
В ответном полуфинальном матче Лиги конференций, проходившем в Алкмаре, английский футбольный клуб «Вест Хэм» одержал победу на выезде над местным АЗ со счетом 1:0, и вышел в финал турнира.
После окончании игры произошел неприятный инцидент. Болельщики АЗ направились к гостевому сектору, где находились фанаты «Вест Хэма», а также родные футболистов и напали на них.
В ситуацию вмешались игроки «Вест Хэма», вступив в драку с фанатами противоположной команды на стадионе, чтобы защитить свои семьи.
В финале Лиги конференций, который пройдет в Праге 7 июня, английский «Вест Хэм» сыграет с итальянской «Фиорентиной».