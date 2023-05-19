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АЗ
Вест Хэм Юнайтед
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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты «Вест Хэма» подрались с фанатами АЗ, защищая свои семьи

Инцидент произошел после матча.

Вест Хэм Юнайтед
АЗЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В ответном полуфинальном матче Лиги конференций, проходившем в Алкмаре, английский футбольный клуб «Вест Хэм» одержал победу на выезде над местным АЗ со счетом 1:0, и вышел в финал турнира.

После окончании игры произошел неприятный инцидент. Болельщики АЗ направились к гостевому сектору, где находились фанаты «Вест Хэма», а также родные футболистов и напали на них.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ситуацию вмешались игроки «Вест Хэма», вступив в драку с фанатами противоположной команды на стадионе, чтобы защитить свои семьи.

В финале Лиги конференций, который пройдет в Праге 7 июня, английский «Вест Хэм» сыграет с итальянской «Фиорентиной».

АЗ
0:1
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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