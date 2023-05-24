Семь фанатов АЗ задержаны за нападение на болельщиков «Вест Хэма»

«Вест Хэм» 18 мая обыграл АЗ со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. После матча группа фанатов АЗ напала на сектор с болельщиками англичан, там также находились семьи и друзья футболистов.

Некоторые игроки «Вест Хэма» ворвались на трибуну, чтобы помочь близким. Полиция в поисках нападавших объявила, что покажет на телевидении фотографии 24 подозреваемых по обвинению в участии в драке на домашнем стадионе АЗ. В ответ на это, 26 фанатов АЗ сами обратились в полицию, семерых из них задержали. Из 24 болельщиков десять еще разыскивают. Их фотографии будут опубликованы для поимки.