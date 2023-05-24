Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Атлетико
Все события
12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Семь фанатов АЗ задержаны за нападение на болельщиков «Вест Хэма»

Фанаты сами пришли в полицию.

АЗ
Вест Хэм ЮнайтедЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Полиция Нидерландов задержала семь фанатов футбольного клуба АЗ из Алкмара, которые напали на болельщиков английского «Вест Хэма» по окончании ответного матча ½ финала Лиги конференций УЕФА, сообщает De Telegraaf.

«Вест Хэм» 18 мая обыграл АЗ со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. После матча группа фанатов АЗ напала на сектор с болельщиками англичан, там также находились семьи и друзья футболистов.

Некоторые игроки «Вест Хэма» ворвались на трибуну, чтобы помочь близким. Полиция в поисках нападавших объявила, что покажет на телевидении фотографии 24 подозреваемых по обвинению в участии в драке на домашнем стадионе АЗ. В ответ на это, 26 фанатов АЗ сами обратились в полицию, семерых из них задержали. Из 24 болельщиков десять еще разыскивают. Их фотографии будут опубликованы для поимки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Единую Лигу ВТБ пополнили два новых клуба
Команда «Астон Мартин» хочет сохранить в коллективе пилота...
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь