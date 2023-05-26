Медведев: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, что “Зенит” составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», — сказал Медведев.