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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уверен, что питерский клуб был бы конкурентоспособен в нынешней Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат».

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, что “Зенит” составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», — сказал Медведев.

В этом сезоне «Зенит» досрочно завоевал пятый чемпионский титул подряд. До еврокубкового бана питерцы девять раз играли в групповом этапе Лиги чемпионов, но только дважды выходили в плей-офф и ни разу не проходили дальше стадии ⅛ финала.

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