Медведев: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, что “Зенит” составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», — сказал Медведев.
В этом сезоне «Зенит» досрочно завоевал пятый чемпионский титул подряд. До еврокубкового бана питерцы девять раз играли в групповом этапе Лиги чемпионов, но только дважды выходили в плей-офф и ни разу не проходили дальше стадии ⅛ финала.