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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Арбитр Марчиняк отреагировал на обвинения в расизме

Польский футбольный арбитр Шимон Марчиняк выступил с заявлением на фоне обвинений в расизме. Марчиняка могут снять с финала Лиги чемпионов по причине политической позиции.

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Источник: Reuters

Скандал разгорелся из-за участия рефери в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.

«Будучи международным футбольным арбитром в течение многих лет, я всегда ставил на первое место честную игру и уважение к другим людям. Я всегда отстраняюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, и демонстрирую это на матчах, которые обслуживаю. Я постоянно призываю пресекать ненависть и буду пропагандировать, что самое главное — быть хорошим человеком», — написал Марциняк в своих соцсетях.

10 июня в Стамбуле, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся команды «Манчестер Сити» и «Интер».

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