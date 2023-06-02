Арбитр Марчиняк отреагировал на обвинения в расизме

«Будучи международным футбольным арбитром в течение многих лет, я всегда ставил на первое место честную игру и уважение к другим людям. Я всегда отстраняюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, и демонстрирую это на матчах, которые обслуживаю. Я постоянно призываю пресекать ненависть и буду пропагандировать, что самое главное — быть хорошим человеком», — написал Марциняк в своих соцсетях.