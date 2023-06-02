Руководство «Ромы» раскритиковало судейство финала Лиги Европы

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«Мы поздравляем “Севилью” с успехом, их команда упорно боролась за победу. Но я хочу сказать, что уровень судейства не соответствовал стандартам финала еврокубка.

Всем очевидно, что надо было назначать пенальти за игру рукой Фернандо. Но мы разочарованы не только этим эпизодом.

Наш игрок Матич получил желтую карточку за удар локтем в голову Окампоса, хотя там касание произошло случайно. Но если в этом случае наш игрок получил карточку, если у Тэйлора такие критерии, то удар Ламелы локтем, без сомнения, должен был быть привести к удалению. Рожер получил заметную травму, а Ламелу в итоге простили несколько раз", — приводит слова Пинту Roma Press.

«Рома» уступила испанской «Севилье» — 1:1 (1:4 по пенальти). В этой встрече было показано 13 желтых карточек что является рекордом Лиги Европы.