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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Моуринью

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера клуба «Рома» Жозе Моуринью за конфликт с арбитром финального матча Лиги Европы Энтони Тейлором, сообщает пресс-служба УЕФА.

Рома
СевильяЛига Европы: таблица и календарь
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Игра между «Ромой» и «Севильей» прошла 31 мая в Будапеште и завершилась победой испанской команды в серии пенальти. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 1:1. Серия послематчевых ударов оказалась успешной для «Севильи» — 4:1.

После встречи Моуринью, который остался недоволен работой Тейлора, на парковке стадиона оскорбил английского арбитра. Энтони Тейлор показал футболистам «Ромы» семь желтых карточек.

Против «Ромы» и «Севильи» открыли дисциплинарные дела за бросание на поле посторонних предметов, использование пиротехники и неподобающее поведение команд. Итальянский клуб может быть также наказан за массовые беспорядки и повреждения стадиона.

Севилья
1:1
По пенальти: 4:1Основное время: 1:1 (0:1)
Рома
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