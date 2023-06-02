УЕФА открыл дисциплинарное дело против Моуринью

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Игра между «Ромой» и «Севильей» прошла 31 мая в Будапеште и завершилась победой испанской команды в серии пенальти. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 1:1. Серия послематчевых ударов оказалась успешной для «Севильи» — 4:1.

После встречи Моуринью, который остался недоволен работой Тейлора, на парковке стадиона оскорбил английского арбитра. Энтони Тейлор показал футболистам «Ромы» семь желтых карточек.