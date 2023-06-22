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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

В УЕФА верят, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки

Советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент выразил надежду, что российские команды смогут вернуться в европейский футбол. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: AP 2022

Сегодня спортивный функционер посетил Ежегодную конференцию РФС в Москве и выступил на нем с вступительным словом.

«Дорогие друзья! Большое спасибо за приглашение, я очень рад опять быть с вами здесь. Позвольте мне передать наилучшие пожелания от президента УЕФА Чеферина, генерального секретаря и директора по развитию национальных ассоциаций и всего УЕФА. Союз объединяет 55 членов и наш главный приоритет — развитие футбола во всех странах. Мы выделяем на эти цели серьезное финансирование и организовываем бесконечное количество мастер-классов во всех областях футбола. Мы развиваем футбол, но также мы должны его защищать от всевозможных вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Пандемия стала лучшим примером того, что если мы все объединимся — мы сможем преодолеть все препятствия. УЕФА принял правильные решения и выдержал это испытание, став еще сильнее.

Сейчас мы сталкиваемся с другим очень серьезным вызовом. В УЕФА все твердо верят, что футбол способен преодолеть и это. Уверены, что совсем скоро сможем встречаться не только на уровне футбольных чиновников на конференциях и семинарах, но и на уровне игроков на матчах сборных и клубов. Верим, что сборным и клубам будет разрешено снова играть — в честной борьбе на поле и оставаясь друзьями после матча.

Мы остаемся хорошими друзьями, УЕФА выполняет все обязательства перед РФС, включая финансовую поддержку и участие в различных проектах УЕФА. Нас объединяет футбол и мы всегда будем принимать решения в пользу футбола. Мы хотим строить мосты между странами, а не разрушать их и показать пример как справляться с вызовами. Я уверен что буду приезжать на регулярной основе в РФС и дальше, наше сотрудничество будет продолжаться на благо всех членов российской футбольной семьи. Желаю крепкого здоровья и много энергии для выполнения всех задач. Особенно крепкого здоровья — Никите Палычу и Вячеславу Колоскову. Желаем вам плодотворной конференции сегодня», — сказал Клемент.

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.

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