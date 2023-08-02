Футболисты украинского клуба отравились перед матчем Лиги чемпионов

Источник: Пресс-служба ФК "Днепр 1"

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал о том, что футболистов и сотрудников его клуба отравили в Афинах в преддверии ответной встречи второго отборочного раунда ЛЧ с греческим «Панатинаикосом».

«Прошлой ночью у нас отравились сразу восемь футболистов и семь сотрудников клуба. Они не спали всю ночь. На поле во время игры находилось много игроков, которые были отравлены», — поделился Кучер на послематчевой пресс-конференции.

«Днепр-1» подаст официальную жалобу в УЕФА по поводу ненадлежащей подготовки матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов со стороны «Панатинаикоса», сообщает «ТаТоТаке».

«Днепр-1» в гостях сыграл вничью с «Панатинаикосом» со счетом 2:2 в ответном матче квалификации ЛЧ. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу греков. По сумме двух встреч серебряный призер чемпионата Украины вылетел из отборочного турнира ЛЧ.