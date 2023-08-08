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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик клуба АЕК погиб после нападения хорватских хулиганов

В Афинах произошла массовая драка между болельщиками местного АЕКа и загребского «Динамо» перед матчем квалификации Лиги чемпионов. Один человек погиб и еще восемь ранены, арестованы 96 человек, сообщает греческий телеканал ERT.

АЕК
Динамо ЗЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Болельщики «Динамо Загреб» приехали на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Грецию несмотря на запрет УЕФА. Группа из 150−200 организованных фанатов «Динамо» прибыла в Афины на автомобилях.

«Один погибший болельщик АЕКа и восемь раненых — трагические свидетельства прошлой ночи, которые устроили хулиганы из “Динамо Загреб” в районе Неа-Филадельфия. 22-летний болельщик получил множественные ножевые ранения, травмированы четверо греков и четверо хорватов. Среди пострадавших есть несовершеннолетний», — сообщил телеканал.

Полиция задержала 96 человек, 88 находятся в главном управлении полиции Аттики, восемь раненых остаются в больнице.

«Среди арестованных 82 хорвата, один австриец, один босниец, один албанец, один немец и два грека. Среди арестованных, которые находятся в больнице, пятеро греков и трое хорватов», — добавили на телеканале ERT.

Также в ходе беспорядков повредили витрины магазинов и автомобили.

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