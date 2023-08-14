Более 100 человек находятся под стражей после беспорядков на матче в Греции

Массовая драка между болельщиками обеих команд произошла в преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Афинах. В ходе беспорядков 29‑летний фанат греческого клуба Михалис Кацурис получил ножевое ранение, от которого в итоге скончался. Еще восемь болельщиков получили ранения. Из-за произошедшего игра между АЕКом и «Динамо» была перенесена на 19 августа.

По информации источника, греческая прокуратура предъявила 105 болельщикам (102 хорватам и трем грекам) обвинения в совершении 11 преступлений, четыре из которых являются тяжкими, включая умышленное убийство и участие в преступной организации. Все арестованные болельщики отрицают свою причастность к смерти фаната.