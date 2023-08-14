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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Более 100 человек находятся под стражей после беспорядков на матче в Греции

Суд в Греции заключил под стражу 105 человек в рамках разбирательства беспорядков с участим болельщиков афинского АЕКа и загребского «Динамо». Об этом сообщает агентство Associated Press.

АЕК
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Источник: РИА "Новости"

Массовая драка между болельщиками обеих команд произошла в преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Афинах. В ходе беспорядков 29‑летний фанат греческого клуба Михалис Кацурис получил ножевое ранение, от которого в итоге скончался. Еще восемь болельщиков получили ранения. Из-за произошедшего игра между АЕКом и «Динамо» была перенесена на 19 августа.

По информации источника, греческая прокуратура предъявила 105 болельщикам (102 хорватам и трем грекам) обвинения в совершении 11 преступлений, четыре из которых являются тяжкими, включая умышленное убийство и участие в преступной организации. Все арестованные болельщики отрицают свою причастность к смерти фаната.

В среду, 16 августа, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин проведет встречу с премьер‑министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также главой Федерации футбола Греции и владельцами АЕКа, «Олимпиакоса», «Панатинаикоса» и ПАОКа.

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