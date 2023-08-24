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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер ПАОКа Луческу считает несправедливым пропуск Оздоевым матча из-за визы

Главный тренер футбольного клуба ПАОК Рэзван Луческу назвал нечестным отказ в визе россиянину Магомеду Оздоеву.

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Источник: ФК "ПАОК"

Ранее греческий сайт Sport24 сообщил, что Оздоев из-за проблем с визой не полетел с командой в Шотландию на первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций против местного клуба «Хартс».

«Я чувствую огромную несправедливость, что его с нами нет из-за визы. Мы концентрируемся на игре и сделаем все, что в наших силах, и что делали до этого. Отношения игроков друг с другом и со мной укрепляются постоянными тренировками», — цитирует Луческу греческий портал Sport24.

Матч «Хартс» — ПАОК состоится в Эдинбурге в четверг.

Оздоев перешел в ПАОК в августе. Соглашение с футболистом, ранее выступавшим за турецкий «Фатих Карагюмрюк», было заключено до 30 июня 2025 года. В этом сезоне российский футболист принял участие в трех матчах команды.

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