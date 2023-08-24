Тренер ПАОКа Луческу считает несправедливым пропуск Оздоевым матча из-за визы

Ранее греческий сайт Sport24 сообщил, что Оздоев из-за проблем с визой не полетел с командой в Шотландию на первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций против местного клуба «Хартс».

«Я чувствую огромную несправедливость, что его с нами нет из-за визы. Мы концентрируемся на игре и сделаем все, что в наших силах, и что делали до этого. Отношения игроков друг с другом и со мной укрепляются постоянными тренировками», — цитирует Луческу греческий портал Sport24.