Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку после матча

Первый матч двухматчевого противостояния завершился минимальной победой «Ариса» (1:0). Болельщики греческой команды в начале матча вывесили антинацистский баннер, который через некоторое время был убран. Позднее этот эпизод стал предметом активного обсуждения в СМИ.

В ответной игре футболисты киевского клуба долгое время уступали в счете, но сумели забить два мяча. Спасительным для «Динамо» стал мяч защитника Александра Караваева на 85-й минуте. В итоге матч дошел до серии пенальти, где точнее были игроки украинского клуба.

После окончания серии одиннадцатиметровых ударов игроки киевского «Динамо» Георгий Бущан и Владислав Дубинчак побежали к фанатской трибуне «Ариса» и начали показывать провокационные жесты. В ответ на это греческие болельщики стали скандировать фамилию президента России. На поле возникла потасовка между футболистами обеих команд, но арбитр оперативно сумел успокоить игроков. Бущан и Дубинчак за свои действия получили желтые карточки.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции назвал причиной потасовки футболистов «антиукраинские провокации», отметив, что хоть и не поддерживает стычку с их участием, не смог позволить себе остановить своих игроков.

— Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты «Ариса», — сказал Луческу.