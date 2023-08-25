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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Динамо Киев»: мы играли не с «Бешикташем», а со сборной Африки

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался касательно состава соперника после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа» (2:3). Об этом сообщает Nexus Sports.

Динамо К
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Источник: AFP 2023

«Мы играли не с “Бешикташем”, мы играли со сборной Африки, и у нас было всего 11 игроков, которые тренировались в клубе», — сказал Луческу.

Стоит отметить, что в стартовом составе «Бешикташа» на матч с киевским «Динамо» вышли только пять африканских футболистов: ганский защитник Даниэль Амарти, гамбийский защитник Омар Колли, конголезский защитник Артур Масуаку, конголезский нападающий Джексон Мулека и камерунский нападающий Венсан Абубакар. Колли и Абубакар отличились забитыми мячами, а победный мяч в добавленное время забил бывший защитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.

Ответная встреча состоится 31 августа в Стамбуле.

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