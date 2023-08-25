Тренер «Динамо Киев»: мы играли не с «Бешикташем», а со сборной Африки

«Мы играли не с “Бешикташем”, мы играли со сборной Африки, и у нас было всего 11 игроков, которые тренировались в клубе», — сказал Луческу.
Стоит отметить, что в стартовом составе «Бешикташа» на матч с киевским «Динамо» вышли только пять африканских футболистов: ганский защитник Даниэль Амарти, гамбийский защитник Омар Колли, конголезский защитник Артур Масуаку, конголезский нападающий Джексон Мулека и камерунский нападающий Венсан Абубакар. Колли и Абубакар отличились забитыми мячами, а победный мяч в добавленное время забил бывший защитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.
Ответная встреча состоится 31 августа в Стамбуле.