Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций сезона-2023/24
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.
32 команды разделили на четыре корзины, после чего путем жеребьевки были определены восемь групп по четыре команды в каждой.
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций:
Группа A: «Лилль» (Франция), «Слован» (Братислава, Словакия), «Олимпия» (Любляна, Словения), «Клаксвик» (Фарерские Острова);
Группа B: «Гент» (Бельгия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Заря» (Украина), «Брейдаблик» (Исландия);
Группа C: «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Виктория Плзень» (Чехия), «Астана» (Казахстан), «Балкани» (Косово);
Группа D: «Брюгге» (Бельгия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Бешикташ» (Турция), «Лугано» (Швейцария);
Группа Е: АЗ (Нидерланды); «Астон Вилла» (Англия); «Легия» (Польша), «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
Группа F: «Ференцварош» (Венгрия), «Фиорентина» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Чукарички» (Сербия);
Группа G: «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), ПАОК (Греция), ХИК (Хельсинки, Финляндия), «Абердин» (Шотландия);
Группа H: «Фенербахче» (Турция), «Лудогорец» (Болгария), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Норшеланн» (Дания).
Финал турнира пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.