Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Сельта
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
31.08
Астон Вилла
Хайберниан
30
31.08
Легия
Мидтьюлланн
П 6:5
11
31.08
Партизан
Норшелланн
01
31.08
Айнтрахт Ф
Левски
20
31.08
Брюгге
Осасуна
22
31.08
Риека
Лилль
11
31.08
БАТЭ
Балкани
10
31.08
Ференцварош
Жальгирис В
30
Футбол. Лига конференций. Все результаты
17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций сезона-2023/24

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Лига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

32 команды разделили на четыре корзины, после чего путем жеребьевки были определены восемь групп по четыре команды в каждой.

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций:


  • Группа A: «Лилль» (Франция), «Слован» (Братислава, Словакия), «Олимпия» (Любляна, Словения), «Клаксвик» (Фарерские Острова);

  • Группа B: «Гент» (Бельгия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Заря» (Украина), «Брейдаблик» (Исландия);

  • Группа C: «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Виктория Плзень» (Чехия), «Астана» (Казахстан), «Балкани» (Косово);

  • Группа D: «Брюгге» (Бельгия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Бешикташ» (Турция), «Лугано» (Швейцария);

  • Группа Е: АЗ (Нидерланды); «Астон Вилла» (Англия); «Легия» (Польша), «Зриньски» (Босния и Герцеговина);

  • Группа F: «Ференцварош» (Венгрия), «Фиорентина» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Чукарички» (Сербия);

  • Группа G: «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), ПАОК (Греция), ХИК (Хельсинки, Финляндия), «Абердин» (Шотландия);

  • Группа H: «Фенербахче» (Турция), «Лудогорец» (Болгария), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Норшеланн» (Дания).

Финал турнира пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций сезона-2023/24
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к Евро-2024
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь