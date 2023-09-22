Боснийский клуб установил рекорд ЛК, отыграв три мяча в дебютном матче в еврокубках
«Зриньски» дома обыграл АЗ (4:3) в матче первого первого тура группового этапа Лиги конференций.
«Зриньски» дома обыграл АЗ (4:3) в матче первого первого тура группового этапа Лиги конференций.
Хозяева пропустили три мяча до перерыва, но во втором тайме с помощью замен смогли перевернуть игру и забили четыре мяча. Полузащитник Звонимир Козуль отметился дублем (48', 81') и результативной передачей на Йосипа Чорлуку (68'). Еще один мяч забил полузащитник Алдин Хрванович (71'). Примечательно, что оба игрока отметились забитыми мячами в течение двух минут после выхода на замену.
Это первый случай в истории Лиги конференций, когда команда сумела вырвать победу, отыграв отставание в три мяча. Напомним, что нынешний розыгрыш является третьим по счету в истории турнира.
Кроме того, для «Зриньски» это был первый матч в истории в групповой стадии еврокубков. Соперниками боснийского клуба в группе Лиги конференций помимо АЗ стали также «Легия» и «Астон Вилла».