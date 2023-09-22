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09:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Боснийский клуб установил рекорд ЛК, отыграв три мяча в дебютном матче в еврокубках

«Зриньски» дома обыграл АЗ (4:3) в матче первого первого тура группового этапа Лиги конференций.

Зриньски
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Источник: AFP 2023

Хозяева пропустили три мяча до перерыва, но во втором тайме с помощью замен смогли перевернуть игру и забили четыре мяча. Полузащитник Звонимир Козуль отметился дублем (48', 81') и результативной передачей на Йосипа Чорлуку (68'). Еще один мяч забил полузащитник Алдин Хрванович (71'). Примечательно, что оба игрока отметились забитыми мячами в течение двух минут после выхода на замену.

Это первый случай в истории Лиги конференций, когда команда сумела вырвать победу, отыграв отставание в три мяча. Напомним, что нынешний розыгрыш является третьим по счету в истории турнира.

Кроме того, для «Зриньски» это был первый матч в истории в групповой стадии еврокубков. Соперниками боснийского клуба в группе Лиги конференций помимо АЗ стали также «Легия» и «Астон Вилла».

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