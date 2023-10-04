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09:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» установила три рекорда Лиги чемпионов в одном матче

Мюнхенская «Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном» (2:1) в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бавария
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Источник: Reuters

На мяч полузащитника хозяева Лукаса Лерагера (56') мюнхенцы ответили точными ударами Джамала Мусиалы (67') и Матиса Теля (87').

«Очень тяжелый матч. Они защищались очень плотно и компактно, было трудно вскрыть их оборону. Мы контролировали ход матча, они почти ничего не создали у наших ворот, поэтому было обидно пропустить после первого же полумомента. Это все сильно осложнило, но мы смогли отыграться, поэтому можем считать этот матч удачным», — сказал после игры главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Благодаря этой победе «Бавария» продлила победную серию на групповом этапе Лиги чемпионов до 15 матчей, а беспроигрышную серию — до 36 матчей. Обе серии являются рекордными в истории турнира. Кроме того, «Бавария» побила рекорд «Барселоны» по продолжительности победной серии в гостевых матчах группового раунда Лиги чемпионов (18).

Последний раз мюнхенцы теряли очки в Лиге чемпионов 2 декабря 2020 года в гостевом матче с «Атлетико» (1:1). Последнее поражение «Баварии» в группе датируется 27 сентября 2017 года — тогда мюнхенцы на выезде разгромно уступили «Пари Сен-Жермен» (0:3).

После двух туров «Бавария» имеет в своем активе шесть набранных очков и сохраняет лидерство в группе A. За ней следуют «Галатасарай» (4), «Копенгаген» (1) и «Манчестер Юнайтед» (0).

Копенгаген
1:2
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Бавария
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