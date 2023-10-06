Полиция задержала двух игроков «Легии» после матча с АЗ

Беспорядки в Алкмаре начались перед игрой, полиции пришлось применить слезоточивый газ у входа на гостевую трибуну. Некоторые польские фанаты пытались прорваться на стадион без билетов.

После игры охранники закрыли выход со стадиона к автобусу футболистам «Легии» из-за скопления фанатов польского клуба, которые хотели сфотографироваться с игроками.

Ситуация обострилась, когда стюарды закрыли дверь от сотрудников «Легии», которые хотели вернуться в раздевалку, чтобы забрать оставленное там оборудование. В конце концов вход открыли и тогда началась потасовка. Панков оттолкнул одного из стюардов, который упал на пол и ударился головой о стену. Футболисты все же прошли в автобус, но полицейские не дали ему уехать и в итоге задержали Панкова и Жозуэ.

Ярек Янковски, совладелец «Легии» заявил, что «физическая неприкосновенность нескольких игроков и сотрудников персонала была нарушена как службой безопасности, так и полицией». В правоохранительных органах, в свою очередь, говорят о «насилии в отношении полиции и стюардов».

Задержанные спортсмены пока находятся в полицейском участке, отъезд «Легии» из Нидерландов откладывается.