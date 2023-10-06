Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Нант
Футбол. Еврокубки
5.10
Спартак Тр
Фенербахче
12
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
5.10
АЗ
Легия
10
5.10
Астон Вилла
Зриньски
10
5.10
Фиорентина
Ференцварош
22
5.10
Чукарички
Генк
02
5.10
ПАОК
Айнтрахт Ф
21
5.10
Абердин
ХИК
11
5.10
Норшелланн
Лудогорец
71
5.10
Спартак Тр
Фенербахче
12
Футбол. Лига конференций. Все результаты
11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Полиция задержала двух игроков «Легии» после матча с АЗ

Полиция в Алкмаре задержала двух футболистов польской «Легии», Радована Панкова и Жозуэ, после матча Лиги конференции против АЗ, сообщает портал Fakt.

АЗ
ЛегияЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Беспорядки в Алкмаре начались перед игрой, полиции пришлось применить слезоточивый газ у входа на гостевую трибуну. Некоторые польские фанаты пытались прорваться на стадион без билетов.

После игры охранники закрыли выход со стадиона к автобусу футболистам «Легии» из-за скопления фанатов польского клуба, которые хотели сфотографироваться с игроками.

Ситуация обострилась, когда стюарды закрыли дверь от сотрудников «Легии», которые хотели вернуться в раздевалку, чтобы забрать оставленное там оборудование. В конце концов вход открыли и тогда началась потасовка. Панков оттолкнул одного из стюардов, который упал на пол и ударился головой о стену. Футболисты все же прошли в автобус, но полицейские не дали ему уехать и в итоге задержали Панкова и Жозуэ.

Ярек Янковски, совладелец «Легии» заявил, что «физическая неприкосновенность нескольких игроков и сотрудников персонала была нарушена как службой безопасности, так и полицией». В правоохранительных органах, в свою очередь, говорят о «насилии в отношении полиции и стюардов».

Задержанные спортсмены пока находятся в полицейском участке, отъезд «Легии» из Нидерландов откладывается.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу АЗ.

АЗ
1:0
Первый тайм: 0:0
Легия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Полиция задержала двух игроков «Легии» после матча с АЗ
Бекхэм рассказал, о каком моменте в карьере жалеет до сих пор
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь