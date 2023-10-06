Польский футбольный союз обратился в УЕФА после задержания футболистов «Легии»

Встреча команд прошла в Алкмаре в четверг и завершилась со счетом 1:0 в пользу АЗ. После матча сотрудники полиции задержали двух игроков «Легии» — капитана команды Жозуэ и защитника Радована Панкова.

«В связи с инцидентом, произошедшим после матча Лиги конференций между АЗ и “Легией”, я обратился к секретарю нидерландской федерации и представителям УЕФА за разъяснениями сложившейся ситуации», — написал Вачовский в одной из своих соцсетей.

Ранее пресс-служба «Легии» сообщила, что днем перед матчем произошли стычки фанатов гостевой команды с полицией. Вечером у стадиона болельщики «Легии», у части из которых не было билетов на матч, напали на полицейских и отобрали у них несколько дубинок и перцовых баллончиков. Один из сотрудников полиции получил травму и потерял сознание. Когда игроки «Легии» после матча направлялись со стадиона к своему автобусу, кто-то из руководства принял решение перекрыть все выходы. Из-за закрытых ворот некоторым футболистам и руководству польского клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей.