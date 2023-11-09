«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 50 лет
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Копенгагену» (3:4) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и выдал худший старт сезона за последние 50 лет. Об этом сообщает Opta.
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Копенгагену» (3:4) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и выдал худший старт сезона за последние 50 лет. Об этом сообщает Opta.
Подопечные тен Хага проиграли 9 из 17 матчей на старте этого сезона во всех турнирах. Последний раз манкунианцы стартовали с таким результатом в сезоне-1973/74. Тот сезон закончился для «Юнайтед» вылетом из высшего дивизиона, который на данный момент является последним в истории клуба.
Кроме того, «Юнайтед» впервые с сентября 2014 года проиграл матч, в котором вел с разницей в два и более мяча. Последний раз «красные дьяволы» проигрывали подобным образом в чемпионате Англии «Лестеру» (3:5).
После поражения от «Копенгагена» «Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место в своей группе, имея в своем активе три очка. В следующем туре манкунианцы на выезде сыграют с «Галатасараем», на счету которого четыре балла. Матч состоится 29 ноября.
В турнирной таблице Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку.