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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 50 лет

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Копенгагену» (3:4) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и выдал худший старт сезона за последние 50 лет. Об этом сообщает Opta.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Подопечные тен Хага проиграли 9 из 17 матчей на старте этого сезона во всех турнирах. Последний раз манкунианцы стартовали с таким результатом в сезоне-1973/74. Тот сезон закончился для «Юнайтед» вылетом из высшего дивизиона, который на данный момент является последним в истории клуба.

Кроме того, «Юнайтед» впервые с сентября 2014 года проиграл матч, в котором вел с разницей в два и более мяча. Последний раз «красные дьяволы» проигрывали подобным образом в чемпионате Англии «Лестеру» (3:5).

После поражения от «Копенгагена» «Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место в своей группе, имея в своем активе три очка. В следующем туре манкунианцы на выезде сыграют с «Галатасараем», на счету которого четыре балла. Матч состоится 29 ноября.

В турнирной таблице Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку.

Копенгаген
4:3
Первый тайм: 2:2
Манчестер Юнайтед
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