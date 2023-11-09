«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 50 лет

Подопечные тен Хага проиграли 9 из 17 матчей на старте этого сезона во всех турнирах. Последний раз манкунианцы стартовали с таким результатом в сезоне-1973/74. Тот сезон закончился для «Юнайтед» вылетом из высшего дивизиона, который на данный момент является последним в истории клуба.

Кроме того, «Юнайтед» впервые с сентября 2014 года проиграл матч, в котором вел с разницей в два и более мяча. Последний раз «красные дьяволы» проигрывали подобным образом в чемпионате Англии «Лестеру» (3:5).

После поражения от «Копенгагена» «Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место в своей группе, имея в своем активе три очка. В следующем туре манкунианцы на выезде сыграют с «Галатасараем», на счету которого четыре балла. Матч состоится 29 ноября.