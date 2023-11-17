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Футбол. Лига Европы. Все результаты
12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Израильские клубы в 2023 году проведут матчи еврокубков в Сербии

Клубам из Израиля осталось провести три домашних матча в еврокубках.

Маккаби
Маккаби Хайфа
Ренн
Гент
Заря ЛгЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Маккаби» (Хайфа) и «Маккаби» (Тель-Авив) проведут оставшиеся домашние матчи еврокубков в этом году в Сербии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Проведение международных игр в Израиле приостановлено до дальнейшего уведомления из-за военных действий в районе Сектора Газа.

30 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Маккаби» из Хайфы сыграет с «Ренном» на белградском стадионе имени Райко Митича.

«Маккаби» (Тель-Авив) принимает участие в групповом турнире Лиги конференций. 25 ноября состоится перенесенный матч 3-го тура с украинском клубом «Заря» на стадионе ТСЦ в городе Бачка-Топола. На той же арене 14 декабря будет проведена встреча 6-го тура с бельгийским «Гентом».

Все матчи пройдут без зрителей. Оба израильских клуба сохраняют шансы на выход в весеннюю часть еврокубков.

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