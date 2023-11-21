Евгений Калешин: У России были бы огромные проблемы в еврокубках
Главный тренер одного из лидеров Первой лиги «Акрона» дал оценку нынешнему уровню чемпионата России.
Главный тренер одного из лидеров Первой лиги «Акрона» дал оценку нынешнему уровню чемпионата России.
Евгений Калешин назвал причины, почему клубам РПЛ будет сложно выступать в еврокубках.
«Это плохо для чемпионата, что уезжают лучшие игроки — Крыховяк, Вандерсон. Чтобы расти — нужно конкурировать и тренерам, и игрокам. Чтобы быть сильным нужно играть с сильным. Нет еврокубков, и я посмотрел игры “Зенита” с “Црвеной Звездой” и “Фенербахче”. Очень компетентные команды, но по бюджету далеко не “Зенит”. “Црвена Звезда” так вообще.
У нас были бы огромные проблемы в еврокубках. У меня даже есть цифры по интенсивности, сколько мы играем, сама лига. Мы отстаем на 14 минут чистого игрового времени от АПЛ. Только вдумайтесь — 14 минут. Люди заплатили три тысячи рублей на VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола. Один тайм, а по регламенту 90. В АПЛ играют 64. У нас рекорд 38 минут. Человек приехал из Жигулевска в Тольятти за час, заплатил 500 рублей и посмотрел 38 минут футбола между лидерами. Вот о чем я говорю.
Есть хорошие вещи — ЮФЛ три возраста, молодежное первенство. Если так мы будем работать 5 лет, то игроки появятся. Но я считаю, что все лимиты должны быть отменены, как по возрасту, так и по иностранцам. Чтобы создать конкурентнейшую среду внутри нашей страны. Нам еврокубки будут не нужны.
“Кубань” никогда не играла в еврокубках (имеются в виду времена чемпионата СССР, — прим. ред.), но она играла вничью с киевским “Динамо”, которое перед этим побеждало “Ференцварош” или “Порту”. Год, когда “Динамо” Тбилиси выигрывало Кубок Кубков, оно играло вничью в Краснодаре — 2:2. То есть конкуренция должна быть внутри, и тогда ее можно будет транслировать на еврокубки», — приводит слова Калешина в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» «Спорт-Экспресс».
Евгений Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь».
После 19 туров «Акрон» занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги, уступая три очка лидирующему махачкалинскому «Динамо».