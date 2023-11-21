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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгений Калешин: У России были бы огромные проблемы в еврокубках

Главный тренер одного из лидеров Первой лиги «Акрона» дал оценку нынешнему уровню чемпионата России.

АкронПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Евгений Калешин назвал причины, почему клубам РПЛ будет сложно выступать в еврокубках.

«Это плохо для чемпионата, что уезжают лучшие игроки — Крыховяк, Вандерсон. Чтобы расти — нужно конкурировать и тренерам, и игрокам. Чтобы быть сильным нужно играть с сильным. Нет еврокубков, и я посмотрел игры “Зенита” с “Црвеной Звездой” и “Фенербахче”. Очень компетентные команды, но по бюджету далеко не “Зенит”. “Црвена Звезда” так вообще.

У нас были бы огромные проблемы в еврокубках. У меня даже есть цифры по интенсивности, сколько мы играем, сама лига. Мы отстаем на 14 минут чистого игрового времени от АПЛ. Только вдумайтесь — 14 минут. Люди заплатили три тысячи рублей на VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола. Один тайм, а по регламенту 90. В АПЛ играют 64. У нас рекорд 38 минут. Человек приехал из Жигулевска в Тольятти за час, заплатил 500 рублей и посмотрел 38 минут футбола между лидерами. Вот о чем я говорю.

Есть хорошие вещи — ЮФЛ три возраста, молодежное первенство. Если так мы будем работать 5 лет, то игроки появятся. Но я считаю, что все лимиты должны быть отменены, как по возрасту, так и по иностранцам. Чтобы создать конкурентнейшую среду внутри нашей страны. Нам еврокубки будут не нужны.

“Кубань” никогда не играла в еврокубках (имеются в виду времена чемпионата СССР, — прим. ред.), но она играла вничью с киевским “Динамо”, которое перед этим побеждало “Ференцварош” или “Порту”. Год, когда “Динамо” Тбилиси выигрывало Кубок Кубков, оно играло вничью в Краснодаре — 2:2. То есть конкуренция должна быть внутри, и тогда ее можно будет транслировать на еврокубки», — приводит слова Калешина в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» «Спорт-Экспресс».

Евгений Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь».

После 19 туров «Акрон» занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги, уступая три очка лидирующему махачкалинскому «Динамо».

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