Фанаты польской «Легии» устроили беспорядки в Англии
Болельщики польской «Легии» устроили беспорядки в Англии перед матчем Лиги конференций против «Астон Виллы» (2:1) из-за урезания гостевой квоты, сообщает Daily Mail.
Болельщики польской «Легии» устроили беспорядки в Англии перед матчем Лиги конференций против «Астон Виллы» (2:1) из-за урезания гостевой квоты, сообщает Daily Mail.
Фанатов «Легии» возмутило количество билетов, предоставляемых болельщикам соперника из-за рекомендаций полиции. Согласно правилам УЕФА, «Астон Вилла» должна была предоставить гостям 5% от общей вместимости стадиона, что составляет 2100 билетов, вместо этого количество билетов сократили до 890 штук.
В «Легии» официально заявили, что согласно договоренности клубов, зафиксированной в отчете УЕФА от 21 сентября, «Астон Вилла» должна была предоставить 1700 билетов, однако 2 ноября англичане уведомили польский клуб о том, что будет доступно только 890 билетов. После «Легия» пыталась договориться с «Астон Виллой», но не достигла соглашения. «Астон Вилла» опубликовала свое разъяснение. В клубе заявили, что сократили число билетов для гостей на основании консультаций с органами безопасности после драки с участием польских фанатов на игре с АЗ. Английский клуб отметил, что на протяжении последних дней предлагал «Легии» сотрудничать с целью безопасного посещения игры польскими фанатами, но не получил согласия.
В столкновениях с польскими фанатами возле стадиона «Астон Виллы» в Бирмингеме пострадало трое полицейских. После этого английский клуб закрыл трибуны для гостевых болельщиков, о чем было сообщено в официальном аккаунте команды в одной из соцсетей. Полиция задержала около 40 человек.