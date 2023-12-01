Фанаты польской «Легии» устроили беспорядки в Англии

В «Легии» официально заявили, что согласно договоренности клубов, зафиксированной в отчете УЕФА от 21 сентября, «Астон Вилла» должна была предоставить 1700 билетов, однако 2 ноября англичане уведомили польский клуб о том, что будет доступно только 890 билетов. После «Легия» пыталась договориться с «Астон Виллой», но не достигла соглашения. «Астон Вилла» опубликовала свое разъяснение. В клубе заявили, что сократили число билетов для гостей на основании консультаций с органами безопасности после драки с участием польских фанатов на игре с АЗ. Английский клуб отметил, что на протяжении последних дней предлагал «Легии» сотрудничать с целью безопасного посещения игры польскими фанатами, но не получил согласия.