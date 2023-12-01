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12:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты польской «Легии» устроили беспорядки в Англии

Болельщики польской «Легии» устроили беспорядки в Англии перед матчем Лиги конференций против «Астон Виллы» (2:1) из-за урезания гостевой квоты, сообщает Daily Mail.

Астон Вилла
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Источник: Reuters

Фанатов «Легии» возмутило количество билетов, предоставляемых болельщикам соперника из-за рекомендаций полиции. Согласно правилам УЕФА, «Астон Вилла» должна была предоставить гостям 5% от общей вместимости стадиона, что составляет 2100 билетов, вместо этого количество билетов сократили до 890 штук.

В «Легии» официально заявили, что согласно договоренности клубов, зафиксированной в отчете УЕФА от 21 сентября, «Астон Вилла» должна была предоставить 1700 билетов, однако 2 ноября англичане уведомили польский клуб о том, что будет доступно только 890 билетов. После «Легия» пыталась договориться с «Астон Виллой», но не достигла соглашения. «Астон Вилла» опубликовала свое разъяснение. В клубе заявили, что сократили число билетов для гостей на основании консультаций с органами безопасности после драки с участием польских фанатов на игре с АЗ. Английский клуб отметил, что на протяжении последних дней предлагал «Легии» сотрудничать с целью безопасного посещения игры польскими фанатами, но не получил согласия.

Источник: Reuters

В столкновениях с польскими фанатами возле стадиона «Астон Виллы» в Бирмингеме пострадало трое полицейских. После этого английский клуб закрыл трибуны для гостевых болельщиков, о чем было сообщено в официальном аккаунте команды в одной из соцсетей. Полиция задержала около 40 человек.

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:1
Легия
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