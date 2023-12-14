Два клуба АПЛ впервые заняли последние места в своих группах ЛЧ
Футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» завершили свои выступления в еврокубках в текущем сезоне.
Футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» завершили свои выступления в еврокубках в текущем сезоне.
«Красные дьяволы» финишировали на последнем месте в группе А, набрав всего четыре очка, что является худшим результатом клуба за всю историю выступлений в Лиге чемпионов. За шесть матчей подопечные Эрика тен Хага пропустили 15 мячей, показав худший результат в истории среди всех английских клубов. Кроме того, «МЮ» стал первым клубом из АПЛ, дважды завершившим групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте. Впервые «Юнайтед» финишировал последним в сезоне-2005/06.
«Ньюкасл Юнайтед» с 5 очками расположился на последней строчке в группе F, команда проиграла заключительный матч группового этапа «Милану» со счетом 1:2.
Как сообщает Squawka, это первый случай в истории, когда сразу две английские команды заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов.
В плей-офф Лиги чемпионов от АПЛ вышли «Арсенал» и «Манчестер Сити», заняв первые места в своих группах. В Лиге Европе за трофей поборются «Брайтон», «Ливерпуль» и «Вест Хэм», а в Лиге конференций в плей-офф сыграет «Астон Вилла».