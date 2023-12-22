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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Гендиректор Суперлиги пообещал утроить доходы «малых» клубов

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что несмотря на бесплатную трансляцию матчей турнира, всем клубам будут гарантированы выплаты солидарности. Об этом сообщает Jijantes FC.

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Источник: Соцсети

По его словам, клубы, не обладающие большими финансовыми возможности, смогут существенно увеличить свои текущие доходы.

«Мы утроим доходы по сравнению с тем, что УЕФА дает “малым” клубам. Все будет публично, будет много прозрачности. Да, матчи Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Матчи будут транслироваться на платформе Unify. Мы сможем покрыть расходы за счет рекламы. Эта модель устойчива в долгосрочной перспективе, потому что мы говорим о беспрецедентной фанатской платформе. Они получат к ней бесплатный доступ, и это ни с чем не сравнимо. Только лучшие европейские клубы могут предложить это», — заявил Райхарт.

Стоит отметить, что в следующем сезоне вступает силу новый ТВ-контракт на трансляцию матчей Лиги чемпионов, который будет приносить УЕФА по пять миллиардов евро в год.

Накануне Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги, после чего ее организаторы представили предварительный формат проведения турнира, рассчитанный на участие 64 команд. При этом в первый день после официального решения суда от участия в Суперлиге публично отказались 17 европейских клубов.

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