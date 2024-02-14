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16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат, ткнувший пальцем в зад игрока «Севильи» получил наказание

Испанская комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте оштрафовала на €6 тыс фаната, который ткнул пальцем в зад футболиста «Севильи» во время матча, сообщает AS.

Севилья
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Инцидент произошел во время матча 23-го тура Ла Лиги. В одном из эпизодов сидевший в первом ряду болельщик команды «Райо Вальекано», в тот момент, когда полузащитник «Севильи» Лукас Окампос собирался ввести мяч в игру из аута, ткнул пальцем в зад аргентинцу. Футболист сделал замечание болельщику и сообщил о произошедшем арбитру.

Комиссия оштрафовала фаната на €6 тыс и вынесла запрет на посещение им спортивных мероприятий в течение 12 месяцев.

После случившегося «Райо Вальекано» и «Севилья» осудили такое поведение в отношении футболиста.

29-летний Лукас Окампос играет за «Севилью» с 2019 года. Вместе с клубом он дважды побеждал в Лиге Европы. В активе полузащитника 12 матчей и два гола в составе сборной Аргентины.

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