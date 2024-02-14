Фанат, ткнувший пальцем в зад игрока «Севильи» получил наказание

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=14f7b28367b49458&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240410" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел во время матча 23-го тура Ла Лиги. В одном из эпизодов сидевший в первом ряду болельщик команды «Райо Вальекано», в тот момент, когда полузащитник «Севильи» Лукас Окампос собирался ввести мяч в игру из аута, ткнул пальцем в зад аргентинцу. Футболист сделал замечание болельщику и сообщил о произошедшем арбитру.

Комиссия оштрафовала фаната на €6 тыс и вынесла запрет на посещение им спортивных мероприятий в течение 12 месяцев.

После случившегося «Райо Вальекано» и «Севилья» осудили такое поведение в отношении футболиста.