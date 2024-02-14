Фанат, ткнувший пальцем в зад игрока «Севильи» получил наказание

Инцидент произошел во время матча 23-го тура Ла Лиги. В одном из эпизодов сидевший в первом ряду болельщик команды «Райо Вальекано», в тот момент, когда полузащитник «Севильи» Лукас Окампос собирался ввести мяч в игру из аута, ткнул пальцем в зад аргентинцу. Футболист сделал замечание болельщику и сообщил о произошедшем арбитру.
Комиссия оштрафовала фаната на €6 тыс и вынесла запрет на посещение им спортивных мероприятий в течение 12 месяцев.
После случившегося «Райо Вальекано» и «Севилья» осудили такое поведение в отношении футболиста.
29-летний Лукас Окампос играет за «Севилью» с 2019 года. Вместе с клубом он дважды побеждал в Лиге Европы. В активе полузащитника 12 матчей и два гола в составе сборной Аргентины.