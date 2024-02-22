При Хави «Барселона» выиграла лишь 35% матчей в еврокубках

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Наполи», каталонцы сыграли вничью в гостях (1:1). На 60-й минуте польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол с передачи Педри. На 75-й минуте Виктор Осимхен сравнял счет.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством в Лиге чемпионов «сине-гранатовые» одержали шесть побед, три матча сыграли вничью и потерпели шесть поражений, а также выиграли две встречи, четыре раза сыграли вничью и проиграли два матча в Лиге Европы.