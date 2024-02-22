Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.02
Порту
Арсенал
10
Футбол. Еврокубки
21.02
Наполи
Барселона
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Фрайбург
Ланс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Аякс
Футбол. Зарубежный
21.02
Ливерпуль
Лутон Таун
41
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
11
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
20.02
Интер
Атлетико
10
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
14.02
Лацио
Бавария
10
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

При Хави «Барселона» выиграла лишь 35% матчей в еврокубках

Под руководством главного тренера Хави «Барселона» победила в 8 из 23 проведенных в еврокубках матчей за три сезона, что составляет 35%

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Наполи», каталонцы сыграли вничью в гостях (1:1). На 60-й минуте польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол с передачи Педри. На 75-й минуте Виктор Осимхен сравнял счет.

Ответная встреча между командами пройдет 12 марта.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством в Лиге чемпионов «сине-гранатовые» одержали шесть побед, три матча сыграли вничью и потерпели шесть поражений, а также выиграли две встречи, четыре раза сыграли вничью и проиграли два матча в Лиге Европы.

28 января Хави объявил, что независимо от результатов покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

Читайте также
 Новый совладелец «МЮ»: пора вернуть клуб туда, где ему место
ПАОК вылетел из Кубка Греции. Оздоев не забил пенальти
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь