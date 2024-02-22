Месси и Суарес помогли «Интер Майами» победить в первом матче МЛС
«Интер Майами» одержал домашнюю победу над «Реал Солт Лейк» (2:0) в матче-открытии нового регулярного чемпионата МЛС.
«Интер Майами» одержал домашнюю победу над «Реал Солт Лейк» (2:0) в матче-открытии нового регулярного чемпионата МЛС.
У хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Роберт Тэйлор (39') и Диего Гомес (83'). В первом случае голевой передачей отметился Лионель Месси, во второй — Луис Суарес. 37-летний уругваец отметился результативным действием в дебютном матче за новый клуб.
«Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС — это самые лучшие амбиция и желание. И я, и вся команда приняли этот вызов, чтобы выиграть титул, и это будет крайне важно для МЛС», — сказал Суарес после матча.
Вместе с Месси и Суаресом в стартовом составе «Интер Майами» вышли их бывшие одноклубники по «Барселоне» Жорди Альба и Серхио Бускетс.
Следующий матч «Интер Майами» проведет в понедельник, 26 февраля, на выезде против «Лос-Анджелес Гэлакси».
Регулярный сезон МЛС завершится 19 октября. Каждая из 29 команд лиги проведет в рамках регулярки по 34 матча. 18 лучших команд регулярного сезона продолжат борьбу за чемпионский титул в плей-офф. Финальная игра запланирована 7 декабря.
Календарь сезона также предусматривает летний перерыв на Кубок лиг, который пройдет с 26 июля по 25 августа. «Интер Майами» является действующим чемпионом этого турнира.