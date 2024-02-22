Месси и Суарес помогли «Интер Майами» победить в первом матче МЛС

У хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Роберт Тэйлор (39') и Диего Гомес (83'). В первом случае голевой передачей отметился Лионель Месси, во второй — Луис Суарес. 37-летний уругваец отметился результативным действием в дебютном матче за новый клуб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c70df5f0506bc986&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240561" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС — это самые лучшие амбиция и желание. И я, и вся команда приняли этот вызов, чтобы выиграть титул, и это будет крайне важно для МЛС», — сказал Суарес после матча.

Вместе с Месси и Суаресом в стартовом составе «Интер Майами» вышли их бывшие одноклубники по «Барселоне» Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Следующий матч «Интер Майами» проведет в понедельник, 26 февраля, на выезде против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Регулярный сезон МЛС завершится 19 октября. Каждая из 29 команд лиги проведет в рамках регулярки по 34 матча. 18 лучших команд регулярного сезона продолжат борьбу за чемпионский титул в плей-офф. Финальная игра запланирована 7 декабря.