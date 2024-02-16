Луис Суарес сообщил, что завершит карьеру в «Интер Майами»

— «Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Семья уже знает об этом. Я пока не знаю, когда я закончу, но это будет последняя остановка. Сейчас я говорю об этом, и мне хочется плакать, но нужно будет подготовиться к этому. Помню, как один бывший игрок сказал мне, что футболист никогда не бывает готов к завершению карьеры, — сказал Суарес.