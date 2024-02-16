Луис Суарес сообщил, что завершит карьеру в «Интер Майами»
Уругвайский нападающий Луис Суарес объявил, что завершит карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает Goal со ссылкой на Del Sol FM.
Уругвайский нападающий Луис Суарес объявил, что завершит карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает Goal со ссылкой на Del Sol FM.
37-летний нападающий перешел в американский клуб в декабре 2023 года, где воссоединился со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.
— «Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Семья уже знает об этом. Я пока не знаю, когда я закончу, но это будет последняя остановка. Сейчас я говорю об этом, и мне хочется плакать, но нужно будет подготовиться к этому. Помню, как один бывший игрок сказал мне, что футболист никогда не бывает готов к завершению карьеры, — сказал Суарес.
Контракт Суареса с «Интер Майами» рассчитан до конца 2024 года, при этом в соглашении предусмотрена опция продления еще на один год. Уругваец сыграл за новый клуб в шести товарищеских матчах и отметился в них одним забитым мячом.
22 февраля «Интер Майами» откроет новый сезон МЛС домашней игрой против клуба «Реал Солт-Лейк».