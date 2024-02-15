The Athletic: Клубу Месси нужно уменьшить зарплатную ведомость
Клуб МЛС «Интер Майами», чтобы вписаться в потолок зарплат, должен пойти на уменьшение зарплат.
Клуб МЛС «Интер Майами», чтобы вписаться в потолок зарплат, должен пойти на уменьшение зарплат.
Как сообщает The Athletic, до 20 февраля клубу необходимо найти дополнительный доход или снизить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать финансовым требованиям.
Подобные действия необходимы для того, чтобы вписаться в потолок зарплат, который на данный момент в МЛС составляет приблизительно 5 миллионов евро. Сообщается, что источники в клубе описывают ситуацию как «ужасную».
Точная сумма, необходимая «Интер Майами», не разглашается. Наиболее вероятным решением проблемы является продажа одного или двух игроков в зарубежные клубы.
Отмечается, что основным кандидатом на уход из «Интер Майами» является бразилец Грегоре, занимающий один из трех слотов для звездных игроков в составе — расходы на таких футболистов не ограничены потолком. Два оставшихся места занимают Лионель Месси и Серджи Бускетс.
Летом 2023 года в «Интер Майами» перешли Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба. Зимой к экс-партнерам по «Барселоне» присоединился уругваец Луис Суарес.