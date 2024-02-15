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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

The Athletic: Клубу Месси нужно уменьшить зарплатную ведомость

Клуб МЛС «Интер Майами», чтобы вписаться в потолок зарплат, должен пойти на уменьшение зарплат.

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Источник: AFP 2023

Как сообщает The Athletic, до 20 февраля клубу необходимо найти дополнительный доход или снизить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать финансовым требованиям.

Подобные действия необходимы для того, чтобы вписаться в потолок зарплат, который на данный момент в МЛС составляет приблизительно 5 миллионов евро. Сообщается, что источники в клубе описывают ситуацию как «ужасную».

Точная сумма, необходимая «Интер Майами», не разглашается. Наиболее вероятным решением проблемы является продажа одного или двух игроков в зарубежные клубы.

Отмечается, что основным кандидатом на уход из «Интер Майами» является бразилец Грегоре, занимающий один из трех слотов для звездных игроков в составе — расходы на таких футболистов не ограничены потолком. Два оставшихся места занимают Лионель Месси и Серджи Бускетс.

Летом 2023 года в «Интер Майами» перешли Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба. Зимой к экс-партнерам по «Барселоне» присоединился уругваец Луис Суарес.

 The Athletic: Клубу Месси нужно уменьшить зарплатную ведомость
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