Двух фанатов «Брайтона» ранили ножом перед матчем ЛЕ с «Ромой»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после полуночи работник одного из ресторанов в центре Рима позвонил в полицию и сообщил, что в его заведение зашли два молодых англичанина с просьбой о помощи.

Двое фанатов «Брайтона» 28 и 29 лет рассказали прибывшим на место полицейским, что на них напали после ссоры. Мужчин окружили шесть-семь человек, которые отобрали у них сумки с кошельками, документами и нанесли ножевые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, к происшествию не причастны болельщики «Ромы».