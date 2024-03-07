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16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Двух фанатов «Брайтона» ранили ножом перед матчем ЛЕ с «Ромой»

Двух болельщиков «Брайтона» ограбили и нанесли ножевые ранения в Риме, куда они приехали поддержать команду в матче ⅛ финала Лиги Европы против «Ромы».

Брайтон
РомаЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после полуночи работник одного из ресторанов в центре Рима позвонил в полицию и сообщил, что в его заведение зашли два молодых англичанина с просьбой о помощи.

Двое фанатов «Брайтона» 28 и 29 лет рассказали прибывшим на место полицейским, что на них напали после ссоры. Мужчин окружили шесть-семь человек, которые отобрали у них сумки с кошельками, документами и нанесли ножевые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, к происшествию не причастны болельщики «Ромы».

На первый матч ⅛ финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон», который пройдет сегодня, 7 марта, прибыло около 3500 тысяч английских фанатов. Их должны доставить к стадиону на бесплатных шаттлах от указанного места, чтобы избежать стычек с болельщиками римлян.

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