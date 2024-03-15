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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Миранчук сыграет против Салаха в ¼ финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги Европы.

Аталанта
ЛиверпульЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Прошлогодний финалист турнира «Рома» сыграет с «Миланом». «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, будет играть с «Ливерпулем».

Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги Европы

  • «Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция);
  • «Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия);
  • «Милан» (Италия) — «Рома» (Италия);
  • «Байер» (Германия) — «Вест Хэм» (Англия).

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 11 апреля, ответные — 18 апреля. Команды, указанные первыми, сыграют первые матчи дома.

В полуфинале победители первой и третьей пар сыграют с победителями второй и четвертой пар соответственно. Первые встречи пройдут 2 мая, ответные — 9 мая.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

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