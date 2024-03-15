Миранчук сыграет против Салаха в ¼ финала Лиги Европы

Прошлогодний финалист турнира «Рома» сыграет с «Миланом». «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, будет играть с «Ливерпулем».

В полуфинале победители первой и третьей пар сыграют с победителями второй и четвертой пар соответственно. Первые встречи пройдут 2 мая, ответные — 9 мая.