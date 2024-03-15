Миранчук сыграет против Салаха в ¼ финала Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги Европы.
Аталанта
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги Европы.
Прошлогодний финалист турнира «Рома» сыграет с «Миланом». «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, будет играть с «Ливерпулем».
Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги Европы
Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 11 апреля, ответные — 18 апреля. Команды, указанные первыми, сыграют первые матчи дома.
В полуфинале победители первой и третьей пар сыграют с победителями второй и четвертой пар соответственно. Первые встречи пройдут 2 мая, ответные — 9 мая.
Финал Лиги Европы пройдет 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.