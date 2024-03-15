Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Кадис
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Лион
Футбол. Еврокубки
14.03
Маккаби
Олимпиакос П
16
Футбол. Еврокубки
14.03
Лилль
Штурм
11
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
14.03
Астон Вилла
Аякс
40
14.03
Брюгге
Мольде
30
14.03
Лилль
Штурм
11
14.03
Маккаби
Олимпиакос П
16
14.03
Виктория Пл
Серветт Ж
П 3:1
00
14.03
Фенербахче
Юнион
01
14.03
ПАОК
Динамо З
51
14.03
Фиорентина
Маккаби Хайфа
11
Футбол. Лига конференций. Все результаты
16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

ПАОК Оздоева узнал соперника по ¼ финала Лиги конференции

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги конференций.

Лига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

Прошлогодний финалист турнира «Фиорентина» сыграет с «Викторией Пльзень». Греческий ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, будет играть с «Брюгге».

Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги конференций

  • «Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция);
  • «Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция);
  • «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Фиорентина» (Италия);
  • «Брюгге» (Бельгия) — ПАОК (Греция).

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 11 апреля, ответные — 18 апреля. Команды, указанные первыми, сыграют первые матчи дома.

В полуфинале победители первой и третьей пар сыграют с победителями второй и четвертой пар соответственно. Первые встречи пройдут 2 мая, ответные — 9 мая.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах.

 ПАОК Оздоева узнал соперника по 1/4 финала Лиги конференции
Промес попал в ДТП в Дубае в январе еще до сборов «Спартака»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь