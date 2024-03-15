ПАОК Оздоева узнал соперника по ¼ финала Лиги конференции
Лига конференций: таблица и календарь
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги конференций.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги конференций.
Прошлогодний финалист турнира «Фиорентина» сыграет с «Викторией Пльзень». Греческий ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, будет играть с «Брюгге».
Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги конференций
Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 11 апреля, ответные — 18 апреля. Команды, указанные первыми, сыграют первые матчи дома.
В полуфинале победители первой и третьей пар сыграют с победителями второй и четвертой пар соответственно. Первые встречи пройдут 2 мая, ответные — 9 мая.
Финал Лиги конференций пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах.