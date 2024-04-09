Жены игроков «Баварии» не получили билеты на матч с «Арсеналом»

Это связано с наказанием, наложенным на «Баварию» за использование болельщиками пиротехники на трибунах, из-за чего мюнхенцы получили минимальное количество билетов на выездной матч. Они распределили свою квоту между руководителями и сотрудниками клуба, а также между членами команды помощников главного тренера Томаса Тухеля.

По информации источника, Харри Кейн и другие звезды «Баварии» разозлены сложившейся ситуацией. Жены Йозуа Киммиха и Эрика Дайера уже прилетели в Лондон и рискуют не попасть на матч. Жены и девушки остальных игроков «Баварии» остались в Мюнхене.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.