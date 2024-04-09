Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
8.04
Оренбург
Рубин
30
Футбол. Первая лига
8.04
Химки
Арсенал
32
Футбол. Зарубежный
8.04
Удинезе
Интер
12
Футбол. Еврокубки
10.04
Атлетико
Боруссия Д
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
13.03
Атлетико
Интер
П 3:2
21
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
12.03
Арсенал
Порту
П 4:2
10
12.03
Барселона
Наполи
31
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
5.03
Бавария
Лацио
30
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Жены игроков «Баварии» не получили билеты на матч с «Арсеналом»

Жены и девушки игроков «Баварии» остались без билетов на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала». Об этом сообщает Bild.

Бавария
АрсеналЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Это связано с наказанием, наложенным на «Баварию» за использование болельщиками пиротехники на трибунах, из-за чего мюнхенцы получили минимальное количество билетов на выездной матч. Они распределили свою квоту между руководителями и сотрудниками клуба, а также между членами команды помощников главного тренера Томаса Тухеля.

По информации источника, Харри Кейн и другие звезды «Баварии» разозлены сложившейся ситуацией. Жены Йозуа Киммиха и Эрика Дайера уже прилетели в Лондон и рискуют не попасть на матч. Жены и девушки остальных игроков «Баварии» остались в Мюнхене.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Арсенал» — «Бавария» пройдет сегодня, 9 апреля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Галактионов: Дзюба и Тикнизян будут готовы сыграть против ЦСКА
Жены игроков «Баварии» не получили билеты на матч с «Арсеналом»
Новый тренер «Ахмата» Адиев вернется к сборной Казахстана летом
В «Спартаке» опровергли слухи об увольнении Абаскаля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь