Жены игроков «Баварии» не получили билеты на матч с «Арсеналом»
Жены и девушки игроков «Баварии» остались без билетов на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала». Об этом сообщает Bild.
Жены и девушки игроков «Баварии» остались без билетов на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала». Об этом сообщает Bild.
Это связано с наказанием, наложенным на «Баварию» за использование болельщиками пиротехники на трибунах, из-за чего мюнхенцы получили минимальное количество билетов на выездной матч. Они распределили свою квоту между руководителями и сотрудниками клуба, а также между членами команды помощников главного тренера Томаса Тухеля.
По информации источника, Харри Кейн и другие звезды «Баварии» разозлены сложившейся ситуацией. Жены Йозуа Киммиха и Эрика Дайера уже прилетели в Лондон и рискуют не попасть на матч. Жены и девушки остальных игроков «Баварии» остались в Мюнхене.
Матч «Арсенал» — «Бавария» пройдет сегодня, 9 апреля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.