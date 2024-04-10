«Нас это злит». Тухель раскритиковал судью матча с «Арсеналом»

На 66-й минуте при счете 2:1 в пользу «Баварии» защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэс получил мяч от вратаря Давид Райи и взял его в руки, чтобы разыграть свободный удар. На тот момент мяч уже находился в игре, так как перед этим судья дал свисток о возобновлении матча. Таким образом, действия бразильца можно было расценивать как игру рукой в пределах штрафной, однако Нюрнберг отказался фиксировать это нарушение.

«Судья допустил огромную ошибку — был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки. Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была “детская ошибка”, что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая — какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас», — сказал Тухель после матча.